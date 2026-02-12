Miercuri seară, Manchester City a învins-o pe Etihad cu 3-0 pe Fulham, în etapa #26 din Premier League. Echipa lui Pep Guardiola a ajuns, așadar, la trei lungimi în spatele liderului Arsenal, care nu și-a disputat încă meciul din runda 26.

Antonio Semenyo, MVP cu Fulham

Antonio Semenyo, adus în perioada de mercato din iarnă de la Bournemouth pentru 72 de milioane de euro, a deschis scorul în minutul 24 și i-a pasat decisiv lui Nico O'Reilly în minutul 30.

Pentru evoluția sa de pe Etihad, publicația britanică GOAL l-a notat cu 9 pe fotbalistul ghanez, care a înregistrat cel mai mare punctaj printre colegii săi.

”Încă un gol și o pasă decisivă minunată, făcând ca achiziția lui de către City în ianuarie să pară cu atât mai inspirată”, a scris sursa anterior menționată.

Cotat la 65 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Antoine Semenyo a bifat până acum cinci goluri pentru Manchester City în opt meciuri. Pe deasupra, și-a trecut în cont și două pase decisive.

Guardiola l-a lăudat însă pe Bernardo Silva

Tehnicianul spaniol a explicat că Bernardo Silva este de neînlocuit la Manchester City și că atunci când fotbalistul nu e pe teren trebuie să schimbe tot sistemul de joc.

”Bernardo Silva este de neînlocuit. Când Bernardo nu joacă acolo, trebuie să folosim un alt sistem. Pur și simplu, nu poate fi înlocuit”, a spus Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.