· La 26 de ani, după jumătate de sezon stratosferică în tricoul lui Bournemouth, ghanezul Antoine Semenyo (26 de ani) a fost transformat de Pep Guardiola, vineri, în al patrulea cel mai scump transfer din istoria lui Manchester City și cel mai scump jucător vândut vreodată de Bournemouth, cu 75 de milioane de euro.

· Africanul care a luat pe sus Premier League în această stagiune are în spate o poveste plină de încercări, asemănătoare cu a lui Eberechi Eze, starul lui Arsenal: refuzat de mai multe echipe, a renunțat la fotbal în adolescență, dezamăgit și deprimat. Doar pentru a se întoarce mai puternic și a deveni unul dintre cei mai versați atacanți din fotbalul englez modern.

· Semenyo, care s-a alăturat unei linii ofensive impresionante a "cetățenilor", poate debuta pentru City în Premier League chiar în derby-ul cu Manchester United (17 ianuarie, 14:30), exclusiv pe VOYO. Mai jos, portretul omului pentru care un transfer pe Etihad părea de domeniul SF în urmă cu un deceniu.

PORTRET | Transferul iernii în Premier League, obligat să renunțe la fotbal: "Acea privire a mamei mă va urmări toată viața"

Când Bournemouth i-a plătit lui Bristol City 10 milioane de euro în iarna lui 2023 pentru transferul lui Antoine Semenyo nu exista niciun argument palpabil pentru o viitoare mare lovitură. La 23 de ani, wingerul ghanez făcea pasul spre scena mare într-o mutare clasică pe ruta Championship - Premier League și luminile reflectoarelor nu aveau de ce să se aprindă. La trei ani distanță, e în spotlight, al treilea golgheter al campionatului și doar Grealish, Gvardiol și De Bruyne au scos mai mulți bani decât el din conturile bogaților din partea albastră a orașului Manchester. Un script scris greu, în hopuri, cu lacrimi și pauze, cu speranțe și confirmări.

Copilul rănit care s-a lăsat de fotbal

Provenit dintr-o familie de ghanezi, născut și crescut în Londra, Antoine Semenyo a făcut parte dintre sutele de mii de copii cu origini africane ale căror familii au sperat că, într-o zi, odrasla lor va reprezenta calea spre lăsarea în spate a multor probleme. Cum tatăl său a jucat fotbal în prima ligă din Ghana, Sportul Rege nu l-a ocolit. Și nici talentul.

Mai bun decât ceilalți, a dat probe la Arsenal, Tottenham, Fulham, Millwall și Crystal Palace în așteptarea șansei care să-l propulseze. Dar refuzurile au curs, beculețul nu s-a aprins și, la 15 ani, a decis că e momentul să se oprească după ce Palace i-a închis și ceea ce credea că va fi ultima ușă: "Îmi aduc aminte cum, în mașină, l-am întrebat pe tatăl meu de ce se întâmplă toate astea", și-a amintit Semenyo, pentru Sky Sports, momentul în care un adolescent era obligat de context să abandoneze tot ce iubea.

Decisese, împreună cu familia, să se dedice școlii în căutarea unei educații care să-i permită o viață decentă în Londra: "Voiam să fiu din nou normal. De asta am ales să renunț".

Viața normală pe care o alesese? Timp alături de prieteni, cursuri, baschet și nici urmă de fotbal. Un adolescent londonez tipic predestinat mediocrității.

