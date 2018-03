Alibec de la United vs. Mourinho: "De ce te iei mereu de mine?! De ce ma schimbi numai pe mine?!" Jucatorul care s-a rastit la Jose in vestiar

Alibec s-a suparat pe Dica la meciul cu CFR, dupa ce a fost schimbat. O situatie similara a avut loc si la United.

Are si Mourinho un Alibec al sau la United! Daily Mail scrie ca portughezul s-a certat cu unul dintre fotbalistii sai, dupa ce acesta i-a reprosat in vestiar ca l-a schimbat.

Potrivit Daily Mail, fundasul Luke Shaw s-a rastit la Jose Mourinho dupa meciul cu Brighton, din FA Cup.

"De ce te iei mereu de mine?", i-a reprosat Shaw lui Mourinho.

Antrenorul i-a raspuns in fata colegilor, spunandu-i ca nu se apara indeajuns de bine si ca lasa flancul liber.

Potrivit jurnalistilor britanici, dialogul a fost unul atat de aprins incat s-a auzit si din afara vestiarului.

Inainte de acest episod, Shaw a fost rezerva pe tot parcursul meciului cu Liverpool, iar la partida cu Sevilla, din UEFA Champions League, a fost lasat in afara lotului de Mourinho.

Shaw are un salariu de 70.000 lire pe saptamana la United.

In iunie 2014, acesta a devenit cel mai scump tanar din fotbalul englez, in momentul in care a fost achizitionat cu 31.5 milioane lire de la Southampton.