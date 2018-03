Morutan schimba regulile fotbalului! 3 propuneri revolutionare la FRF: ce se va intampla cu jucatorul care isi mai scoate tricoul la gol

Cazul Morutan a produs o furtuna la FRF. Consilierul lui Burleanu e hotarat sa schimbe regulile fotbalului la meciurile jucate de juniorii sub 16 ani.

Andrei Vochin spune ca va propune astazi, in Comisia Tehnica, trei modificari de regulament la meciurile sub 16 ani , dupa cosmarul trait marti seara de nationala de tineret. Morutan si-a lasat echipa in 10 oameni dupa ce si-a dat tricoul jos la gol, iar echipa a cazut complet si n-a mai jucat nimic pana in finalul partidei.

Cele 3 reguli noi propuse de Andrei Vochin:

1. Jucatorul care isi da tricoul jos la celebrarea golului sa fie eliminat zece minute sau sa fie suspendat la meciul urmator.

2. Un gol marcat in prelungiri sa valoreze dublu, pentru a-i face pe jucatori sa ramana lucizi si pe final de meci.

"Am vazut la tragedii de m-am saturat! Din momentul in care arbitru arata placuta cu prelungirile, orice echipa care marcheaza, sa se puna dublu", a spus Vochin la TelekomSport.

3. Fiecare echipa sa joace o parte din meci in inferioritate numerica, astfel: in prima jumatate a primei reprize sa fie echipa A in 10 oameni, in urmatoarea jumatate a primei reprize sa fie echipa B in 10 oameni, iar in repriza secunda sa se joace 11 la 11.