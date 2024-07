Recordul stabilit în Spania - Anglia: ”Primul jucător de la Marco Delvecchio din 2000”

Cele două naționale și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 22:00, în direct la Pro TV și pe VOYO, în finala Campionatului European din 2024, găzduit de Germania. Partida s-a desfășurat la Berlin, pe ”Olympiastadion”.

Gareth Southgate l-a trimis în primul ”11” în premieră la acest European pe Luke Shaw, pe postul de mijlocaș stânga. Fotbalistul a devenit primul jucător de la Marco Delvecchio din 2000 când debutează la un turneul final pentru prima dată abia în finala acestuia, scriu analiștii de la Opta.

”Shaw este singurul jucător din formulele de start ale celor două naționale care au înscris la un turneu final”, au mai adăugat cei de la Opta.

2000 - Luke Shaw is the first player to make his only start in a UEFA EURO tournament in the final since Marco Delvecchio at EURO 2000 for Italy. Shaw is the only player in either starting XI tonight who has scored in a major international tournament final. Nous. pic.twitter.com/tLsG6c6w34