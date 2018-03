Un nou "Mihai Costea" la Steaua! Becali anunta cine va fi omul decisiv pentru finalul sezonului: "Asta ne face campioni!"

FCSB intalneste Poli Iasi, duminica, de la 20:45

Inca opt etape pana la final si doua puncte de recuperat in lupta cu CFR Cluj - Becali e convins ca titlul merge sezonul asta in curtea Stelei, iar Alibec va fi omul decisiv in urmatoarele jocuri.

Discursul lui Becali aminteste de "cazul Mihai Costea", jucatorul care in urma cu cativa ani renastea peste noapte, cel putin in declaratiile patronului Stelei.

"Am vorbit cu Meme si mi-a zis despre Alibec ca se pregateste cum n-a facut-o niciodata in viata lui."

"Alibec s-a schimbat, acum e primul in tot ce face la antrenamente. Si-a dat seama ca a gresit si s-a schimbat."

"Meme mi-a zis fix asa: <<Asta o sa ne faca pe noi campioni>>", a spus Becali.

Un singur gol a marcat Denis Alibec pentru FCSB in acest sezon.

Programul etapei in playoff:

Sambata:

20:45 Craiova - CFR Cluj

Duminica:

18:00 Astra - Viitorul

20:45 FCSB - Poli Iasi