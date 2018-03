Transfer surpriza la Real Madrid: ce portar de 60 mil € isi ia in vara, daca nu se poate apropia de De Gea sau Courtois

Real Madrid a pregatit 60 de milioane de euro pentru transferul unui portar in vara.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Publicatia spaniola AS anunta azi ca transferul lui Alisson de la AS Roma este cea mai probabila varianta pentru Real Madrid in vara.

De Gea si Courtois sunt alti doi portari doriti de Real, dar ambii au contracte pana in 2019 cu cluburile lor, iar Man United si Chelsea, doua cluburi foarte puternice din punct de vedere financiar, nu vor sa renunte la ei.

Brazilianul Alisson este al 4-lea portar al Europei, intr-un clasament care urmareste procentajul de parade la meciurile din campionat, in primele patru ligi din Vest.

Alisson a aparat 79% din cele 111 suturi pe spatiul portii, in 29 de meciuri.

Ter Stegen 84%, Oblak 83% si De Gea 81% sunt peste el in top.

Imediat sub Alisson vin in acest clasament Buffon 77%, Kepa 71%, Keylor Navas 69% si Courtois 66%.