Hagi, hotarat sa plece de la Viitorul: "Vreau un club mare, sa castig in Europa!" Cand spune ca va prelua nationala

Gica Hagi spune ca momentul plecarii sale de pe banca Viitorului se apropie: "Vreau sa castig in Europa".

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Gica Hagi a prins pentru al treilea sezon la rand Play Off-ul Ligii I. Anul trecut, el a devenit campion al Romaniei cu Viitorul, formatie infiintata in urma cu mai putin de un deceniu.

"Regele" spune, insa, ca momentul plecarii sale se apropie. El vrea sa antreneze un club mare si sa castige in cupele europene.

Hagi a mai spus ca nu a vorbit cu Galca de preluarea Viitorului, dar ca il apreciaza pe acesta foarte mult.

"Costel Galca este unul dintre antrenorii tineri pe care ii apreciez. Dar nu am discutat, pentru ca nu stiu ce se intampla cu mine. Eu sunt dispus sa iau o echipa care are ambitii la un nivel bun. Un gand e. Vreua sa plec, dar fara sa abandonez proiectul.

Vreau un club mare, sa castig in Europa! Si, a doua dorinta, vreau sa conduc nationala. Dupa atatia ani in care am format totul la Viitorul, am iesit si campion la seniori, vreau sa trec la urmatorul nivel. Ca sa merg in Champions League cu Viitorul e nevoie de un buget mult mai mare. Trebuie sa se intample anumite lucruri pentru a putea sa concuram cu Steaua, cu Craiova", a spus el la Digisport.

Hagi a mai spus ca va antrena nationala cand "va exista o generatie mai buna ca a noastra".

"Singurul lucru care m-ar misca pe mine ar fi o generatie mai buna ca a noastra. Ar fi singurul proiect care m-ar motiva. Si eu cred si sunt 100% ca se va intampla", a mai spus el.