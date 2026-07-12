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Mihai Stoichiță, director tehnic în cadrul Federației Române de Fotbal (FRF), a apreciat faptul că Universitatea Craiova este favorită în Supercupa României contra celor de la „U” Cluj.

Mihai Stoichiță: „Aștept spectacol!”

Oficialul FRF a transmis că se așteaptă să vadă spectacol între cele două echipe și a subliniat că formația ardeleană este, la rândul ei, periculoasă.

„Loturile celor două sunt cam aceleași. Aștept spectacol!

(n.r.- E Craiova favorită?) Pare favorită, în prisma faptului că se joacă la Craiova, entuziasmul care înconjoară această echipă la ora actuală. Dar, Clujul e o echipă periculoasă. Întotdeauna trebuie să fii precaut”, a spus Mihai Stoichiță.

Universitatea Craiova - „U” Cluj, Supercupa României, va fi LIVE TEXT pe Sport.ro, astăzi, începând cu ora 20:30.

Echipele de start în Universitatea Craiova - „U” Cluj