Mihai Stoichiță, director tehnic în cadrul Federației Române de Fotbal (FRF), a apreciat faptul că Universitatea Craiova este favorită în Supercupa României contra celor de la „U” Cluj.
Mihai Stoichiță: „Aștept spectacol!”
Oficialul FRF a transmis că se așteaptă să vadă spectacol între cele două echipe și a subliniat că formația ardeleană este, la rândul ei, periculoasă.
„Loturile celor două sunt cam aceleași. Aștept spectacol!
(n.r.- E Craiova favorită?) Pare favorită, în prisma faptului că se joacă la Craiova, entuziasmul care înconjoară această echipă la ora actuală. Dar, Clujul e o echipă periculoasă. Întotdeauna trebuie să fii precaut”, a spus Mihai Stoichiță.
Universitatea Craiova - „U” Cluj, Supercupa României, va fi LIVE TEXT pe Sport.ro, astăzi, începând cu ora 20:30.
Echipele de start în Universitatea Craiova - „U” Cluj
- Universitatea Craiova (3-4-3): R. Sava - Romanchuk, Screciu, Stevanovic - Mora, T. Băluță, Mekvabishvili, N. Bancu - D. Matei, Nsimba, Baiaram
- Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, Monday Etim, Badelj, M. Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Teles, A. Rus, Băsceanu
- Antrenor: Filipe Coelho
- „U” Cluj (4-2-3-1): Lefter - Stanojev, I. Cristea, Poulolo, Chipciu - Codrea, G. Simion - Pinho, Nistor, Bic - Aliev
- Rezerve: Michail Neofytos, Coșa, Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, O. Mendy, Macalou, Chukwu, A. Trică
- Antrenor: Cristiano Bergodi