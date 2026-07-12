Dan Șucu vrea să dea lovitura: mutare de 8 milioane de euro din Ligue 1. Mijlocașul e așteptat la vizita medicală

Omul de afaceri român, care deține pachetul majoritar de acțiuni al clubului din Serie A din decembrie 2024, pregătește o tranzacție financiară de amploare pe piața transferurilor. Potrivit Dailysports , formația italiană a ajuns la un numitor comun cu gruparea franceză pentru trecerea fotbalistului în vârstă de 26 de ani în campionatul Italiei.

L-a dat pe spate pe Cristi Chivu la Parma și acum prinde transferul carierei la PSG!

Opțiune de transfer definitiv evaluată la peste 8 milioane de euro

Mijlocașul ivorian Hamed Junior Traoré va îmbrăca tricoul celor de la Genoa sub formă de împrumut, însă acordul dintre cele două cluburi include și o clauză de cumpărare. Suma stabilită pentru o eventuală mutare permanentă depășește pragul de 8 milioane de euro. Traoré este programat să efectueze vizita medicală pe parcursul săptămânii viitoare, înainte ca actele să fie semnate oficial.

Jucătorul a sosit la Marseille în perioada de mercato din vara anului 2025, un transfer de la formația engleză Bournemouth. Impactul său în fotbalul francez a fost însă limitat de diverse probleme de natură medicală. În stagiunea 2025-2026, Traoré a strâns 19 apariții în toate competițiile pentru formația din Hexagon, perioadă în care a marcat trei goluri și a furnizat două pase decisive.