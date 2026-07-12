Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF), a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media înainte de Supercupa României, între Universitatea Craiova și ”U” Cluj.

Mihai Stoichiță a făcut praf o națională cu pretenții de la CM 2026: ”Cea mai slabă! De când trăiesc nu am văzut așa ceva”

Printre altele, Stoichiță a fost întrebat și despre Campionatul Mondial din 2026 și a explicat că naționala Braziliei l-a dezamăgit enorm. Sud-americanii au părăsit competiția în optimile de finală.

Brazilia a fost învinsă de Norvegia, scor 1-2, la New Jersey. Erling Haaland a înscris o ”dublă” în actul secund (79' și 90'), iar Neymar a înscris de consolare în minutul 90+10

”Mai multe m-au dezamăgit. Dar cea mai mare dezamăgire e Brazilia. Cred că Brazilia a avut cea mai slabă variantă de câdn trăiesc și de când am deschis ochii în fotbal.

Eu nu am mai văzut așa Brazilie saturată de fotbal, lentă, nemotivată. Nu vreau să spun cu lipsă de valoare sau altceva”, a spus Stoichiță.

Brazilia a făcut parte din Grupa C de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, alături de Maroc, Scoția și Haiti. A terminat pe primul loc faza grupelor cu șapte puncte, la egalitate cu marocanii.

În ”16”-imile CM 2026, Brazilia a trecut de Japonia, după 2-1 la Houston, în Texas, pe ”NRG Stadium”, iar în optimile de finală a fost oprită de Norvegia.

Lotul Braziliei la CM 2026

PORTARI: Alisson Becker (Liverpool), Weverton (Gremio), Ederson (Fenerbahce).

FUNDAȘI: Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Bremer (Juventus), Leo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Roger Ibanez (Al-Ahli).

MIJLOCAȘI: Ederson Silva (Atalanta), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo).

ATACANȚI: Vinicius Junior (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Endrick (Olympique Lyonnais), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Rayan (Bournemouth).