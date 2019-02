Ronaldo, ironic inainte de Super Bowl! "De ce il numesc fotbal?" Ce a scris brazilianul pe Instagram!

New England Patriots a castigat Super Bowl-ul impotriva lui Los Angeles Rams.

New England Patriots a castigat Super Bowl-ul pentru a sasea oara in ultimii 19 ani, iar Tom Brady scrie istorie in NFL. Superstarul a castigat pentru a sasea oara trofeul, la fel ca echipa sa si antrenorul acesteia, ceea ce reprezinta o premiera in istoria acestui sport.

Nu toti au fost, insa, incantati de acest eveniment. Fostul mare fotbalist, Ronaldo Nazario, a postat pe contul sau de Instagram o fotografie cu o minge de fotbal american in care se intreaba de ce acest sport este numit "fotbal": "Imi poate explica cineva de ce ei numesc acest sport `fotbal`, daca asta nu e o minge si nu il joci cu piciorul?", a scris brazilianul.