Super Bowl 2019 | "Secretul" lui Tom Brady, cel mai titrat jucator din istorie! FOTO

Tom Brady a devenit jucatorul cu cele mai multe inele in Super Bowl.

New England Patriots a castigat Super Bowl, iar Tom Brady a intrat in istorie. Jucatorul in varsta de 41 de ani a ajuns la 6 inele in celebra competitie, record absolut! Tom Brady a castigat primul Super Bowl in urma cu 17 ani!

Patriots s-au impus cu 13-3 in fata celor de la Los Angeles Rams, finala cu cele mai putine puncte din ultimii ani.

Pe Brady l-a sustinut frumoasa Gisele Bundchen, cea care i-a daruit un baiat si o fata. "Go papi, go", a postat Bundchen o poza cu fetita lor pe stadion.

"Am eu grija de spatele tau!", a fost un alt mesaj postat de Gisele, model de talie mondiala inainte de meci.

"Ea e secretul lui Tom Brady", scrie presa internationala. Fotbalistul in varsta de 41 de ani e alaturi de Gisele din 2006, iar din 2009 sunt casatoriti. FOTO in galeria de mai jos