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Safier Koorndijk-Iancu, primul campion mondial naturalizat, de meserie contabil, cu soție româncă: „M-am dus la sală ca să arăt ca un supererou!”

Safier Koorndijk-Iancu, primul campion mondial naturalizat, de meserie contabil, cu soție româncă: „M-am dus la sală ca să arăt ca un supererou!”

Safier Koorndijk-Iancu, primul campion mondial naturalizat, de meserie contabil, cu soție româncă: „M-am dus la sală ca să arăt ca un supererou!”

Safier Koorndijk-Iancu, primul campion mondial naturalizat, de meserie contabil, cu soție româncă: „M-am dus la sală ca să arăt ca un supererou!”

Safier Koorndijk-Iancu, primul campion mondial naturalizat, de meserie contabil, cu soție româncă: „M-am dus la sală ca să arăt ca un supererou!”

Safier Koorndijk-Iancu, primul campion mondial naturalizat, de meserie contabil, cu soție româncă: „M-am dus la sală ca să arăt ca un supererou!”

Safier Koorndijk-Iancu, primul campion mondial naturalizat, de meserie contabil, cu soție româncă: „M-am dus la sală ca să arăt ca un supererou!”

Safier Koorndijk-Iancu, primul campion mondial naturalizat, de meserie contabil, cu soție româncă: „M-am dus la sală ca să arăt ca un supererou!”

Safier Koorndijk-Iancu, primul campion mondial naturalizat, de meserie contabil, cu soție româncă: „M-am dus la sală ca să arăt ca un supererou!”

Safier Koorndijk-Iancu, primul campion mondial naturalizat, de meserie contabil, cu soție româncă: „M-am dus la sală ca să arăt ca un supererou!”

Safier Koorndijk-Iancu, primul campion mondial naturalizat, de meserie contabil, cu soție româncă: „M-am dus la sală ca să arăt ca un supererou!”

„Superman” Safier a luat potul cel mare la Naționalele de Culturism: premiu de 15.000 de lei

Safier Koorndijk Iancu, surinamezul naturalizat care a devenit campion mondial pentru România la culturism și fitness, a câștigat trei medalii de aur la Overall, la recentele Campionate Naționale de Fitness, Culturism și Fitness Challenge, medalii recompensate de Federația de specialitate cu câte 5000 de lei (în total, 15.000 lei). Sportivul de la CSU ASE București a obținut și alte patru locuri întâi!

Contabil de meserie, Safier este căsătorit cu o româncă din Pitești, cu care are o fetiță și un băiețel. El este multiplu campion mondial și multiplu campion european, performanțe obținute pentru România.

Tot în Pitești este profesoară de engleză și Mădălina-Elena Cârstea (43 de ani), care a cucerit trei titluri naționale la categoria Senioare.

Puștiul de numai 15 ani Aris Negoiță a câștigat două medalii de aur la Fitness Challenge Juniori Bronze Level și la Fitness Juniori (15–20 ani). Aris a primit Golden Buzz la Românii au Talent 2019 pentru un dans impresionant, a câștigat titlul mondial la street dance și este acum elev la Liceul de Muzică „George Enescu” din București.

Coordonați de antrenorul emerit Cristian Băltărețu, care este și selecționerul lotului național al României în cadrul Federației Române de Culturism și Fitness, sportivii CSU ASE au cucerit nu mai puțin de 15 medalii de aur, 3 de argint și 9 de bronz la Campionatele Naționale care au avut loc la Sibiu la finalul lunii mai.

Iată rezultatele înregistrate de sportivii CSU ASE la această competiție:

SAFIER KOORNDIJK-IANCU

•⁠ ⁠Locul 1 – Culturism Seniori 80 kg

•⁠ ⁠Locul 1 – Culturism Overall

•⁠ ⁠Locul 1 – Culturism Clasic Seniori 175 cm

•⁠ ⁠Locul 1 – Culturism Clasic Overall

•⁠ ⁠Locul 1 – Classic Physique Seniori 175 cm

•⁠ ⁠Locul 1 – Classic Physique Overall

•⁠ ⁠Locul 1 – Perechi Seniori

MĂDĂLINA-ELENA CÂRSTEA

•⁠ ⁠Locul 1 – Bodyfitness Senioare 163 cm

•⁠ ⁠Locul 1 – Bodyfitness Master 40–44 ani Open

•⁠ ⁠Locul 1 – Perechi Seniori

ARIS-CLAUDIU-GABRIEL NEGOIȚĂ

•⁠ ⁠Locul 1 – Fitness Challenge Juniori Bronze Level

•⁠ ⁠Locul 1 – Fitness Juniori (15–20 ani)

BOGDAN-CONSTANTIN JIANU

•⁠ ⁠Locul 1 – Culturism Juniori (21–23 ani) +80 kg

•⁠ ⁠Locul 2 – Culturism Classic Juniori (21–23 ani)

•⁠ ⁠Locul 2 – Culturism Games Classic Juniori (21–23 ani)

•⁠ ⁠Locul 3 – Culturism First Timers Juniori

•⁠ ⁠Locul 3 – Classic Physique Juniori (21–23 ani)

SILVIU-IONUȚ BURCEA

•⁠ ⁠Locul 1 – Men’s Physique Seniori 182 cm

•⁠ ⁠Locul 3 – Fit Model Seniori Open

•⁠ ⁠Locul 4 – Fit Pairs Seniori Open

MIHNEA NIȚU

•⁠ ⁠Locul 2 – Culturism Juniori (21–23 ani) +80 kg

•⁠ ⁠Locul 3 – Culturism Classic Juniori (21–23 ani)

•⁠ ⁠Locul 3 – Culturism Games Classic Juniori (21–23 ani)

•⁠ ⁠Locul 3 – Culturism Seniori 90 kg

TEODOR-VALENTIN OLARU

•⁠ ⁠Locul 1 – Men’s Physique Master (45–49 ani)

•⁠ ⁠Locul 4 – Men Fit Model Master Open

DANIELA PETRE

•⁠ ⁠Locul 3 – Bikini Fitness Senioare 172 cm

•⁠ ⁠Locul 4 – Bikini Fitness Master 35–39 ani

ALEXANDRA-ANDREEA ILĂ

•⁠ ⁠Locul 3 – Bikini Fitness Senioare +172 cm

ELENA-DIANA PETER

•⁠ ⁠Locul 4 – Bikini Fitness Senioare 158 cm

•⁠ ⁠Locul 6 – Bikini Fitness First Timers Senioare Open

FLORENTIN-ALEXANDRU BOTRANU

•⁠ ⁠Locul 4 – Culturism Seniori 65 kg

•⁠ ⁠Locul 4 – Culturism Clasic Seniori 168 cm

ALEXANDRU BĂNICĂ

•⁠ ⁠Locul 6 – Culturism Seniori 70 kg

TUDOR-MIHAI MUSTAȚĂ

•⁠ ⁠Locul 6 – Fitness Challenge Juniori