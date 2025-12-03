E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Războiul Sepsi – Niczuly depășește orice imaginație! Cândva căpitan al covăsnenilor, portarul Roland Niczuly a ajuns, astăzi, într-o situație incredibilă la această formație. Sport.ro dezvăluie cel mai recent episod, care demonstrează gravitatea unui conflict care ia amploare.

*Nicolae Stanciu, mister deslușit. Marginalizat la Genoa, unde n-a mai jucat de când antrenor a devenit Daniele De Rossi, fostul căpitan al naționalei a fost legat de un posibil transfer la Rapid. Sport.ro prezintă declarația lui Răzvan Raț, oficial al clubului italian, despre ce se întâmplă cu Stanciu.

*Românul nostru din Surinam a făcut foamea pentru aurul mondial. Delegația tricoloră a devenit vicecampionă mondială, la culturism, în Arabia Saudită. Printre medaliații noștri cu aur s-a aflat și Safier Koorndijk-Iancu. Sport.ro prezintă povestea sa spectaculoasă cu imagini de colecție.

