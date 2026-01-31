Buckwitz a folosit site-ul pentru adulți pentru a-și finanța cariera sportivă

Bobera Lisa Buckwitz (31 de ani) a dezvăluit că banii strânși pe platforma pentru adulți au ajutat-o să se pregătească și să plătească mare parte din cheltuielile necesare pentru participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă, care vor începe luna viitoare.



În noiembrie 2024, Buckwitz a anunțat că va deveni atletă OnlyFans. Ea oferă acum pachete de abonamente pe pagina sa, cu prețuri cuprinse între 59.98 dolari (3 luni) și 194.92 dolari (12 luni). Cheltuielile unui bober de top în fiecare sezon pot ajunge la 59.000 de dolari (aproximativ 50.000 de euro), incluzând costul biletelor de avion, echipamentul, cantonamentele și bonusurile pentru staff-ul său.



"E un noroc pentru mine, deoarece îmi permite să-mi finanțez echipa. Este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. E un pic trist că nu mă pot concentra doar pe sportul meu. Sigur, sunt campioană olimpică. Dar nimeni nu este interesat de Lisa Buckwitz doar din cauza medaliei de aur. Din păcate, acesta este adevărul", a declarat sportiva originară din Berlin.



Nemțoaica a lucrat în trecut ca polițist federal și a creat rumoare, când a acceptat să apară într-un pictorial în ediție germană a revistei Playboy, în februarie 2022.



Este campioana olimpică la monobob, în 2018

Lisa Buckwitz are în palmares are medalii la Jocurile Olimpice (aur, bob dublu, 2018), Campionatele Mondiale (aur, bob dublu, 2024 / argint, bob dublu, 2023 / bronz, bob dublu, 2025 / bronz, monobob, 2023 / bronz, monobob, 2024), Campionate Europene (aur, bob dublu, 2022 / aur, monobob, 2024 / argint, bob dublu, 2018 / bronz, bob dublu, 2016 / bronz, monobob, 2025 / bronz, bob dublu, 2025), și etape cu Cupă Mondială (14).



De-a lungul carierei, a făcut pereche cu Cathleen Martini, Stephanie Schneider, Mariama Jamanka, Kira Lipperheide, Vanessa Mark și Kim Kalicki. Pentru rezultetele sportive, aceasta a primit Silbernes Lorbeerblatt și Brandenburg's Sportswoman of the Year.

Foto - Getty Images, Liѕa Buckwitz OLY (Instagram)

