Alina Dumitru practică alt sport, dar e tot numărul 1: ”Am devenit campioană. Îmi oferă adrenalina de la judo”

În 2011, sportiva cocheta cu ideea renunțării la cariera din judo, dar a fost convinsă să continue de antrenorul ei Florin Bercean, dar și de Simona Richter, prima medaliată olimpică a României (bronz la JO din 2000) și colegele sale.

A urmat un an greu, cu accidentări, cu concursuri probabil mai puțin reușite, în care nu a fost totdeauna "number one", cum obișnuise, astfel că în pragul JO de la Londra 2012 predicțiile nu o dădeau favorită la apărarea medaliei de aur din 2008, nici măcar la finală.

A luat argintul la Londra, iar apoi a decis să pună capăt carierei. Însă, pe lângă faptul că a rămas în fenomenul judo românesc, fiind antrenoare și la CSA Steaua, Alina Dumitru simte adrenalina în concursurile auto la care a început să participe de câțiva ani.

Campioana olimpică la judo – Alina Dumitru, campioană și la Women Rally

Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo a României (Beijing 2008) a fost ambasadoare Women Rally, dar apoi a decis să ia startul și pe traseu, în competițiile organizate. În ultimii ani însă, au participat și alte mari sportive ale României la acest eveniment.

Printre ele, gimnasta Silvia Stroescu, multiplă campioană naţională, campioană europeană, mondială, dar şi campioană olimpică, dar și Cristina Pîrv, considerată cea mai valoroasă jucătoare din istoria voleiului românesc şi care a evoluat în cele mai puternice ligi mondiale.

În cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, Alina Dumitru a enumerat motivele care au făcut-o să se înscrie în această competiție, iar una este dorința de a simți din nou adrenalina din perioada în care concura în cele mai mari întreceri judo de la nivel mondial.

Alina Dumitru intră pe traseu cu un Mini Cooper

Intră pe circuit cu mașina personală, un Mini Cooper, și are succes! S-a impus în întrecere de câteva ori, Women Rally adunând trei etape pe an, la București, Cluj și Timișoara.

”Am descoperit acest sport și datorită lui Beatrice Mercado. De la ea am aflat de competiția Women Rally, care e organizată de Laura Savu, o doamnă și o femeie minunată, face lucruri frumoase. Competiția e dedicată femeilor, are trei etape, anul acesta am avut etapa de la București, trebuia să avem și la Timișoara și Cluj.

Nu s-a mai ținut la Timișoara, dar s-au organizat două la Cluj. Am câștigat, am ieșit campioană la clasa 3. Participi cu mașina ta personală la acest concurs.

(N.r. – De unde această pasiune?) Îmi place foarte mult să conduc, făceam des Cluj-București. Poate tu, ca femeie, însă, nu ai curaj să conduci în trafic, mai ales cum e în București. Dacă mergi la această competiție, cred că teama dispare.

Eu am mers pentru că am vrut să simt adrenalina pe care o simțeam când participam la concursurile de judo. Pot să zic că un pic, un pic am simțit adrenalina.

(N.r. – Cu ce mașini vin participantele la concurs?) Diferite mașini, eu am un Mini Cooper. Am văzut și mașini mari, dar e greu să te strecori cu ele. Competiția se organizează în parcări, trebuie să ai un timp cât mai bun. Se face traseul printre jaloane și cauciucuri. Trebuie făcut circuitul rapid, dar și fără a fi atinse obstacolele”, a spus Alina Dumitru în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.