Ucraineanca Oksana Bayul, medaliată cu aur la patinaj artistic la Jocurile Olimpice din 1994, a fost nevoită să-şi scoată la vânzare casa din Statele Unite, a cărei valoare este estimată la 1,2 milioane de dolari, pentru a începe o viaţă nouă în Las Vegas, unde a fost angajată de echipa Golden Knights din Liga nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), scrie ziarul elveţian Le Matin.

Oksana Bayul, în vârstă de 47 de ani, şi-a scos la vânzare casa din Shreveport, Louisiana. Casa, un conac din 1925, recent restaurată, are cinci dormitoare, cinci băi, şase garaje, şapte şeminee şi o grădină de 5.260 de metri pătraţi cu o fântână. "Cea mai frumoasă casă din tot Shreveportul", a spus fosta patinatoare.

Oksana Bayul, vedetă a anilor '90, locuiește în Statele Unite

Campioană olimpică în 1994 la Lillehammer, unde competiţia s-a desfăşurat într-un climat toxic din cauza conflictului dintre adversarele sale americane Nancy Kerrigan şi Tonya Harding, ucraineanca a explicat pe reţelele de socializare că proiectele sale nu au obţinut rezultatul scontat.

Ajunsă în Louisiana în 2022 împreună cu soţul ei de atunci, Carlo Farina, fosta campioană spera să deschidă aici o şcoală de patina, scrie Agerpres.

Dar, după trei ani de eforturi, o realitate s-a impus: ambiţiile ei profesionale nu s-au concretizat. "Trebuie să merg unde există gheaţă. Nu pot să-mi câştig existenţa în Shreveport. Nu, din păcate nu pot", a remarcat ea cu amărăciune.

Oksana Bayul, angajată de o echipă de hochei

Anunţată în august 2025, după zece ani de căsnicie, despărţirea cuplului a precipitat şi întoarcerea lui Bayul - precum şi a fiicei sale de 10 ani - la Las Vegas.

În Nevada, Bayul este convinsă că a găsit un loc de muncă care se potriveşte dorinţelor sale: a fost angajată de echipa de hochei pe gheaţă Golden Knights. Ea va fi chemată să dezvolte programe de patinaj într-o regiune în care pucul a fost mult timp văzut ca un OZN. "Nu învăţ nimic din succes; totul vine din situaţiile dificile.Sunt binecuvântată şi recunoscătoare pentru tot", a spus ucraineanca.

