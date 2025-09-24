Alina Dumitru, ofertată să concureze și să antreneze în altă țară! Anunțul campioanei olimpice

Campioană olimpică la judo, Alina Dumitru a mărturisit în cadrul discuției pe care a avut-o cu Andru Nenciu că au existat oferte pentru a pleca din țară și a concura pentru o altă națiune, însă a refuzat, explicând că nu poate sta departe de România.

Alina Dumitru este multiplă medaliată în toate competițiile la care a participat, cele mai importante fiind următoarele: JO (aur la ediția din 2008 și argint în 2012), CM (o medalie de bronz), CE (7 medalii de aur, 2 de bronz), Cupe Mondiale, Grand Prix-uri, Masters, Grand Slam (12 medalii de aur, 9 de argint, 15 de bronz), CM under 20 )o medalie de aur și una de bronz), turnee internaționale și Cupe ale Europei (9 medalii de aur, 2 de argint, 3 de bronz).

Alina Dumitru a refuzat să concureze pentru o altă țară sau să antreneze în altă parte decât România

Înaintea Olimpiadei de la Londra 2012, Alina Dumitru a anunțat fără echivoc că este ultima sa competiție. Anii întregi de antrenamente, concursuri, mai mult sau mai puțin importante, dar duse în spate cu aceeași ardoare de a fi cea mai bună, dorința de a-și întemeia o familie și, nu în ultimul rând, șirul nesfârșit de accidentări, de dureri, de strâns din dinți, si-au pus amprenta.

Cu doar câteva săptămâni înaintea împlinirii vârstei de 30 de ani, Alina Dumitru spunea adio sportului pe care îl iubește atât de mult și care a consacrat-o la nivel mondial. Iar, în dreptul ei, scria de fiecare dată, România.