VIDEO EXCLUSIV Alina Dumitru, ofertată să concureze și să antreneze în altă țară! Anunțul campioanei olimpice

Campioană olimpică la judo, Alina Dumitru a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. 

Campioană olimpică la judo, Alina Dumitru a mărturisit în cadrul discuției pe care a avut-o cu Andru Nenciu că au existat oferte pentru a pleca din țară și a concura pentru o altă națiune, însă a refuzat, explicând că nu poate sta departe de România.

Alina Dumitru este multiplă medaliată în toate competițiile la care a participat, cele mai importante fiind următoarele: JO (aur la ediția din 2008 și argint în 2012), CM (o medalie de bronz), CE (7 medalii de aur, 2 de bronz), Cupe Mondiale, Grand Prix-uri, Masters, Grand Slam (12 medalii de aur, 9 de argint, 15 de bronz), CM under 20 )o medalie de aur și una de bronz), turnee internaționale și Cupe ale Europei (9 medalii de aur, 2 de argint, 3 de bronz).

Alina Dumitru a refuzat să concureze pentru o altă țară sau să antreneze în altă parte decât România

Înaintea Olimpiadei de la Londra 2012, Alina Dumitru a anunțat fără echivoc că este ultima sa competiție. Anii întregi de antrenamente, concursuri, mai mult sau mai puțin importante, dar duse în spate cu aceeași ardoare de a fi cea mai bună, dorința de a-și întemeia o familie și, nu în ultimul rând, șirul nesfârșit de accidentări, de dureri, de strâns din dinți, si-au pus amprenta.

Cu doar câteva săptămâni înaintea împlinirii vârstei de 30 de ani, Alina Dumitru spunea adio sportului pe care îl iubește atât de mult și care a consacrat-o la nivel mondial. Iar, în dreptul ei, scria de fiecare dată, România.

Alina Dumitru, despre ofertele primite: ”Bună, rea, cum e, România e țara mea!”

Recent, Alina Dumitru a recunoscut, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, că a fost ofertată de alte țări, pe care să le reprezinte ca sportivă, dar și ca antrenoare, după ce s-a retras de pe tatami.

A refuzat fără să stea pe gânduri, considerând că poate reprezenta doar România. Astfel, acum, Alina Dumitru este antrenoare la un important club de judo din țară, la CSA Steaua, și are în gând să își deschidă propria sală de judo în curând.

Da, mi s-a propus să concurez pentru altă țară, mi s-a propus să și antrenez, dar nu am fost de acord! Am zis că vreau să dau mai departe în țara mea. Bună, rea, cum e, e țara mea!”, a spus Alina Dumitru în dialogul cu Andru Nenciu, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

