Wanda o sa innebuneasca! Bomba-sexy care i-a dat mesaj lui Icardi: "Dragule, am auzit ca v-ati certat!" GALERIE FOTO

Un cunoscut model-sexy din Anglia, April Summers, vrea sa bage zazanie in familia lui Icardi. Frumoasa englezoaica i-a transmis un mesaj atacantului, dupa ce presa italiana a scris ca relatia sa cu Wanda Nara nu ar mai merge la fel de bine.

Un tabloid italian a scris saptamana trecuta ca Wanda Nara l-ar fi inselat pe Icardi cu Marcelo Brozovic. Frumoasa blondina a negat imediat si a anuntat ca ii va da in judecata pe cei care au scris acest lucru.

Acum, April Summers s-a oferit sa-l consoleze pe Icardi.

"Draga Mauro! Imi pare rau sa aud ca esti trist din cauza relatiei. Vreau sa stii ca poti plange pe umarul meu", a scris ea pe Twitter.

Dear #icardi if such evil rumours are true , you can cry on my shoulder baby ???? pic.twitter.com/4O5ATFxI3I