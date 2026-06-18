OFICIAL Două prelungiri de contract la Dinamo! ”Cel mai bun din campionatul României”

Două prelungiri de contract la Dinamo! ”Cel mai bun din campionatul României” Volei
SPORT.RO
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Campioana ultimelor două sezoane are drept obiectiv un nou titlu.

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Din articol

Dinamo, campioana ultimelor două sezoane din voleiul masculin românesc, a anunțat prelungirea contractelor cu Sergio Diaconescu și Andrei Bălăi:

Sergio Diaconescu continuă la Dinamo

”🔥 Sergio ⏭️ 3rd season in ⬜️🟥

Sergio Diaconescu, 29 de ani, internațional român, cel mai bun libero din campionatul României, al treilea an consecutiv în echipa campionilor! 🤝

„Au fost două sezoane extraordinare la Dinamo și abia aștept să înceapă al treilea. A fost perioada cea mai frumoasă a carierei mele de până acum. Sunt foarte fericit și recunoscător să continui în acest grup minunat și preocupat de performanță. Vreau să subliniez importanța fanilor care ne-au fost alături la fiecare meci și ne-au susținut necondiționat. Este o bucurie să vedem că numărul celor care vin să ne susțină crește de la meci la meci. Acest lucru ne motivează enorm.

Hai Dinamo!”🫡

Mult succes, Sergio! 💪🏻🍀”

Andrei Bălăi continuă și el în Ștefan cel Mare

”Andrei Bălăi, 2,01 m, unul dintre cei mai talentați jucători din noua generație a voleiului românesc, încă un sezon alături de Campioana României! 🙌🏻

„Mă bucur că voi face parte, în continuare, din povestea Dinamo, construită prin muncă, spirit de luptă și performanță.

După un sezon încheiat într-un mod special, cu titlul de campioni naționali, în care am privit fiecare zi și ca pe o oportunitate de a progresa, am ales să continui aici pentru că acest club reprezintă enorm pentru mine și România, având patru cupe europene în palmares și 20 de titluri naționale.

Abia aștept să revenim în sală și să cântăm cu suporterii:

Hai Dinamo, Hai Dinamo,

Tu tre’ să fii sus acolo,

Unde-ai mai fost și vei mai fi,

Să strigăm iar: CAMPIONII!🏆” a transmis Andrei.

Mult succes, champ’! 💪🏻”

Transferuri și prelungiri la Dinamo

După Tudor Balu, cu gruparea din Ștefan cel Mare a semnat zilele trecute și internaționalul finlandez Joonas Jokela, participant la ultimul turneu final al CEV Champions League cu campioana Turciei, Ziraat Ankara.

Anterior, Dinamo anunțase prelungirea contractelor cu MVP-ul Mircea Peța și cu Robert Călin.

Topul campioanelor din voleiul masculin românesc: Dinamo e lider, marile rivale Steaua și Rapid au uitat să mai câștige titlul

Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat luna trecută un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.

În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!

DINAMO 20 de titluri

Steaua 16 titluri (ultimul în 1991)

Rapid 12 titluri (ultimul în 1966)

Zalău 7 titluri

Tomis Constanța 6 titluri

Arcada Galați 5 titluri

Sportul Studențesc 4 titluri

Petrolul Ploiești 4 titluri

Deltacons Tulcea 3 titluri

VIDEO EXCLUSIV Campionii Mircea Peța și Sergio Diaconescu de la Dinamo, invitați la Poveștile Sport.ro

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