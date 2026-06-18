OFICIAL Dinamo, transfer fabulos astăzi! ”Campion național în cinci țări diferite”

Dinamo, transfer fabulos astăzi! ”Campion național în cinci țări diferite” Volei
SPORT.RO
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Mutare de răsunet în Ștefan cel Mare.

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Dinamocs dinamo bucurestiMaarten van GarderenJoonas JokelaSergio DiaconescuMircea Peța
Din articol

Dinamo, campioana ultimelor două ediții din Divizia A1 la volei masculin, a reușit astăzi un transfer fabulos.

Internaționalul olandez Maarten van Garderen, cu un CV fantastic, a semnat în Ștefan cel Mare!

”Olandezul zburător” Maarten van Garderen a semnat cu Dinamo

”THE FLYING DUTCHMAN IS ⬜️🟥

Maarten van Garderen, internațional olandez, 2,00 m, care evoluează pe postul de extremă, este un jucător emblematic la nivel european. Câștigător al Campionatului Mondial al Cluburilor și al Cupei CEV cu echipa italiană Itas Trentino, dar și campion național în cinci țări diferite, el a fost declarat în carieră cel mai bun trăgător în campionate puternice precum Italia sau Germania!

“Sunt încântat să fiu la un club cu o istorie așa de bogată, de trei ori câștigător al Ligii Campionilor. Știu ca este un grup unit care își dorește să facă performanță, fiind susținuți de niște suporteri extraordinari. O să dau tot ceea ce am mai bun pentru a fi la înălțimea așteptărilor clubului și pentru a face fanii fericiți.” a transmis Maarten.

Bine ai venit în Ștefan cel Mare, champ’ 🫡”, au postat paginile CS Dinamo București și CS Dinamo Volei.

Patru prelungiri de contract la Dinamo! ”Cel mai bun din campionatul României”

Dinamo anunțase anterior prelungirea contractelor cu Sergio Diaconescu, ”cel mai bun din campionatul României”, Andrei Bălăi, MVP-ul Mircea Peța și Robert Călin.

În plus, i-a mai transferat în această vară pe Tudor Balu și pe internaționalul finlandez Joonas Jokela, participant la ultimul turneu final al CEV Champions League cu campioana Turciei, Ziraat Ankara.

Topul campioanelor din voleiul masculin românesc: Dinamo e lider, marile rivale Steaua și Rapid au uitat să mai câștige titlul

Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat luna trecută un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.

În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!

DINAMO 20 de titluri

Steaua 16 titluri (ultimul în 1991)

Rapid 12 titluri (ultimul în 1966)

Zalău 7 titluri

Tomis Constanța 6 titluri

Arcada Galați 5 titluri

Sportul Studențesc 4 titluri

Petrolul Ploiești 4 titluri

Deltacons Tulcea 3 titluri

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