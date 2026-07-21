OFICIAL Dinamo l-a transferat pe internaționalul muntenegrean Milutin Pavicevic! ”Lotul este finalizat”

Dinamo l-a transferat pe internaționalul muntenegrean Milutin Pavicevic! ”Lotul este finalizat” Volei
SPORT.RO
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Campioana continuă achizițiile estivale.

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Dinamocs dinamo bucurestiMilutin PavicevicMaarten van GarderenJoonas JokelaMarkos GaliotosNiko Suihkonen
Din articol

Dinamo, campioana ultimelor două ediții din Divizia A1 la volei masculin și deținătoare a trei trofee Champions League (pe vremea când competiția se numea Cupa Campionilor Europeni, în 1966, 1967 și 1981 - plus alte trei finale în 1968, 1974 și 1977), a anunțat astăzi transferul internaționalului muntenegrean Milutin Pavicevic.

”Aștept cu nerăbdare să vin la București”

”ROSTER DONE🚨🚨 (n.r. - Lotul este finalizat)

Milutin Pavicevic evoluează pe postul de universal, este jucător de mană stângă, 2,01 m, internațional muntenegrean și campion al acestei țări. Milutin are un punct de lovire al mingii impresionant, atingând și 3,70m.

Noul universal al campionilor a fost printe primii jucători din recenta ediție a Ligii Europene la capitolul puncte realizate.

“Sunt încântat să joc pentru un club atât de mare precum Dinamo și pentru fanii lor uimitori. Voi da tot ce am mai bun pentru succesul echipei. Aștept cu nerăbdare să vin la București pentru începutul sezonului, pentru a-mi cunoaște colegii de echipă, antrenorul și fanii.” a transmis Milutin.

Bine ai venit! Mult succes! ⬜️🟥”, au postat paginile oficiale CS Dinamo București și CS Dinamo Volei.

Transferurile verii la Dinamo

Dinamo București, campioana ultimelor două sezoane din voleiul masculin românesc, nu se mai oprește din achiziții în această vară!

După transferurile lui Maarten van Garderen, ”olandezul zburător” campion în cinci țări, Joonas Jokela, finlandezul participant la turneul final CEV Champions League, Tudor Balu și Markos Galiotos, internaționalul grec desemnat cel mai bun coordonator de joc din Golden League, campioana Dinamo anunțase pe 22 iunie că a semnat și cu internaționalul finlandez Niko Suihkonen.

Dinamo reușise anterior prelungirea contractelor cu Sergio Diaconescu, ”cel mai bun libero din campionatul României”, Andrei Bălăi, căpitanul Răzvan Mihalcea, MVP-ul Mircea Peța și Robert Călin.

Campioana din Ștefan cel Mare se pregătește de grupele Champions League

În sezonul care stă să înceapă, Dinamo va juca direct în faza grupelor din CEV Champions League, cu următoarele adversare:

”GRUPA B ÎN CEV CHAMPIONS LEAGUE 🫨🔥

Perugia 🇮🇹 - campioana en-titre CEV CL, campioana Italiei 

Ziraat 🇹🇷 - prezentă în Final 4 CEV CL, campioana TURCIEI 

Montpellier 🇫🇷 - campioana Franței 

DINAMO 🇷🇴 - campioana României

O grupă de foc! Patru campioane! 👀”.

VIDEO EXCLUSIV Mircea Peța și Sergio Diaconescu, campioni cu Dinamo, invitați la Poveștile Sport.ro

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