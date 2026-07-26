La o săptămână distanță de la finala Cupei Mondiale, starul sud-american a fost surprins în Rosario, orașul său natal, unde a asistat la un meci de liga a patra. Messi și-a făcut apariția „incognito”, dar a fost recunoscut imediat și i-a salutat pe fanii care l-au aclamat.

Leo Messi (39 de ani) a fost surprins în lacrimi la finalul partidei. S-a zvonit că ar putea fi ultimul său meci pentru naționala Argentinei, dar în ultimele zile au apărut informații potrivit cărora parcursul său la naționala ”pumelor” ar urma să se prelungească pentru alte câteva partide.

Planul său ar fi de a juca în continuare pe Argentina în următoarele luni și de a se retrage ”acasă”, cu un meci organizat chiar în țara sa. Oricum, un ultim meci al lui Messi pentru națională va fi anunțat din timp, pentru ca fanii să-i pregătească un show pe cinste.

Lionel Scaloni: ”Cel mai bun jucător de fotbal”

La finalul meciului cu Spania, selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, a dat din umeri când a fost întrebat despre viitorul lui Messi la națională.

”Sper că toată lumea se simte mândră de el, de ceea ce a realizat, pentru că este cel mai bun jucător de fotbal care a pus vreodată piciorul pe un teren”, a declarat antrenorul Argentinei, Lionel Scaloni, când a venit vorba de Messi.