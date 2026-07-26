VIDEO Unde a fost surprins Leo Messi, la o săptămână după Cupa Mondială

Unde a fost surprins Leo Messi, la o săptămână după Cupa Mondială Fotbal extern
SPORT.RO
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Spania a câștigat al doilea titlu mondial din istorie, după cel din 2010. Selecționata lui Luis de la Fuente a câștigat cu 1-0 finala cu Argentina și a încheiat un turneu final fantastic, în care a primit un singur gol.

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Din articol

Leo Messi, surprins la un meci din ligile inferioare argentiniene

Leo Messi (39 de ani) a fost surprins în lacrimi la finalul partidei. S-a zvonit că ar putea fi ultimul său meci pentru naționala Argentinei, dar în ultimele zile au apărut informații potrivit cărora parcursul său la naționala ”pumelor” ar urma să se prelungească pentru alte câteva partide.

La o săptămână distanță de la finala Cupei Mondiale, starul sud-american a fost surprins în Rosario, orașul său natal, unde a asistat la un meci de liga a patra. Messi și-a făcut apariția „incognito”, dar a fost recunoscut imediat și i-a salutat pe fanii care l-au aclamat.

Planul său ar fi de a juca în continuare pe Argentina în următoarele luni și de a se retrage ”acasă”, cu un meci organizat chiar în țara sa. Oricum, un ultim meci al lui Messi pentru națională va fi anunțat din timp, pentru ca fanii să-i pregătească un show pe cinste.

Lionel Scaloni: ”Cel mai bun jucător de fotbal”

La finalul meciului cu Spania, selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, a dat din umeri când a fost întrebat despre viitorul lui Messi la națională.

”Sper că toată lumea se simte mândră de el, de ceea ce a realizat, pentru că este cel mai bun jucător de fotbal care a pus vreodată piciorul pe un teren”, a declarat antrenorul Argentinei, Lionel Scaloni, când a venit vorba de Messi.

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