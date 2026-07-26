Bianca-Camelia Ifteni a obţinut medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj Under 23 de la Duisburg, Germania, în proba de schif simplu feminin (BW1x).
”AUR 🥇 pentru Bianca-Camelia Ifteni la Campionatele Mondiale Under23 de la Duisburg, Germania, în proba de schif simplu feminin (BW1x).
O cursă extraordinară și multe emoții frumoase!
Felicitări! 👏👏👏”, a postat Federația Română de Canotaj.
România, aur și argint la Mondialele de la Duisburg
Medalia de aur este a doua pentru România la Duisburg, după cea de bronz obţinută sâmbătă de echipajul de dublu rame masculin (BM2-).
Acesta este compus din Patrick Francisc Sebestyen şi Eduard Angel Moldovan.
Tot sâmbătă, alte patru echipaje ale României s-au clasat pe locul 5.
România mai este angrenată în două finale astăzi, la BMix2x şi BMix8+.