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Bianca-Camelia Ifteni a obţinut medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj Under 23 de la Duisburg, Germania, în proba de schif simplu feminin (BW1x).

”AUR 🥇 pentru Bianca-Camelia Ifteni la Campionatele Mondiale Under23 de la Duisburg, Germania, în proba de schif simplu feminin (BW1x).

O cursă extraordinară și multe emoții frumoase!

Felicitări! 👏👏👏”, a postat Federația Română de Canotaj.

România, aur și argint la Mondialele de la Duisburg

Medalia de aur este a doua pentru România la Duisburg, după cea de bronz obţinută sâmbătă de echipajul de dublu rame masculin (BM2-).

Acesta este compus din Patrick Francisc Sebestyen şi Eduard Angel Moldovan.

Tot sâmbătă, alte patru echipaje ale României s-au clasat pe locul 5.

România mai este angrenată în două finale astăzi, la BMix2x şi BMix8+.