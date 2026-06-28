OFICIAL Dinamo a semnat cu extrema de la vicecampioana Benfica! ”Are o performanță de-a dreptul impresionantă”

Dinamo a semnat cu extrema de la vicecampioana Benfica! ”Are o performanță de-a dreptul impresionantă” Volei
SPORT.RO
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Încă un transfer în Ștefan cel Mare.

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Dinamocs dinamo bucurestiNivaldo DiazMaarten van GarderenMarkos GaliotosNiko Suihkonen
Din articol

Dinamo, campioana ultimelor două ediții din Divizia A1 la volei masculin, a anunțat transferul internaționalului cubanez Nivaldo Diaz.

Nivaldo Diaz, noul jucător al lui Dinamo

”CUBAN POWER IN ⬜️🟥

Nivaldo Diaz evoluează pe postul de extremă, are 32 de ani și 2,01 m înălțime. Un jucător spectaculos, cu un punct de lovire cel mai înalt al mingii la 3,70 🤯

Nivaldo are o performanță de-a dreptul impresionantă: a jucat sferturi de finală la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, în proba de beach volleyball 😱

Ultima echipă la care a activat este vicecampioana Portugaliei, Benfica Lisabona. 

Nivaldo se află în cantonament alături de naționala Cubei în Franța la Orleans, alături de care a participă în VNL, de unde ne-a și transmis câteva cuvinte.

Bine ai venit la Dinamo, Nivaldo! VAMOS 💪🏻”, au postat paginile oficiale CS Dinamo Volei și CS Dinamo București.

Transferuri estivale numeroase făcute de Dinamo

După transferurile lui Maarten van Garderen, ”olandezul zburător” campion în cinci țări, Joonas Jokela, finlandezul participant la turneul final CEV Champions League, Tudor Balu și Markos Galiotos, internaționalul grec desemnat cel mai bun coordonator de joc din Golden League, campioana Dinamo a anunțat că a semnat și cu internaționalul finlandez Niko Suihkonen.

Suikhonen, component de bază al naționalei Finlandei, cu care a participat la Campionatul Mondial de anul trecut, este dublu campion național al Finlandei și câștigător al Supercupei Franței cu fosta campioană a Franței, Tours Volley-Ball – echipa de la care vine la Dinamo și alături de care a participat la ultima ediție a grupelor Ligii Campionilor.

Totodată, Dinamo a reușit și prelungirea contractelor cu Nicolae Ghionea, al doilea căpitan al echipei, Sergio Diaconescu, ”cel mai bun libero din campionatul României”, Andrei Bălăi, căpitanul Răzvan Mihalcea, MVP-ul Mircea Peța și Robert Călin.

Topul campioanelor din voleiul masculin românesc: Dinamo e lider, marile rivale Steaua și Rapid au uitat să mai câștige titlul

Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat luna trecută un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.

În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!

DINAMO 20 de titluri

Steaua 16 titluri (ultimul în 1991)

Rapid 12 titluri (ultimul în 1966)

Zalău 7 titluri

Tomis Constanța 6 titluri

Arcada Galați 5 titluri

Sportul Studențesc 4 titluri

Petrolul Ploiești 4 titluri

Deltacons Tulcea 3 titluri

VIDEO EXCLUSIV Dinamoviștii Mircea Peța și Sergio Diaconescu, invitați la Poveștile Sport.ro

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