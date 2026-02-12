Borussia Dortmund își arată mușchii! Este aproape să-l păstreze pe jucătorul dorit de Real Madrid, Liverpool, PSG și FC Barcelona

CSM Volei Alba-Blaj şi CS Dinamo Bucureşti au obţinut victorii, miercuri, în prima manşă a semifinalelor Cupei României la volei feminin.

Volei Alba Blaj - CSO Voluntari 3-2 după 0-2

CSM Volei Alba-Blaj, deţinătoarea trofeului, a întrecut-o pe CSO Voluntari 2005 cu scorul de 3-2 (17-25, 25-27, 25-23, 25-9, 15-8), după ce a fost condusă cu 2-0 la seturi.

Vittoria Piani (20 puncte) şi Ariana Pîrv (16) au fost cele mai bune de la învingătoare, în Sala Polivalentă ''Gabriela Szabo''.

Nikola Radosova (18 puncte) şi Nicole van de Vosse (15) s-au remarcat de la gazde.

Dinamo - CSM București 3-0

În alt meci, CS Dinamo Bucureşti a dispus de CSM Bucureşti cu 3-0 (25-20, 25-19, 25-23), în Sala Dinamo.

Radostina Marinova (Bulgaria, 11 puncte) şi Jovana Mirosavljevic (Serbia, 10 puncte) s-au evidenţiat de la Dinamo.

”VOLEI FEMININ. Victorie mare🔥

Fetele antrenate de Milos Gavrilovic câștigă de două ori în 5 zile în fața CSM București, cu același scor 3-0!

Prestația solidă ne aduce cu un pas mai aproape de finala Cupei României. Returul semifinalei va avea loc pe 4 martie, unde avem nevoie doar de două seturi câștigate!

Radostina Marinova cu 11 puncte și Jovana Mirosavljevic cu 10 puncte au fost principalele marcatoare în meciul de astăzi. Felicitări tuturor pentru victoria frumoasă! 💥

Sâmbătă 14 februarie de la ora 17:00 ne revedem pentru un super meci contra CSO Voluntari! HAI DINAMO ⬜️🟥”, a postat la final pagina CS Dinamo București.

Partidele din manşa secundă vor avea loc pe 4 martie, la Blaj, respectiv Bucureşti.