După eșecul la care ne așteptam în meciul de debut de la CM 2025, 0-3 cu liderul mondial Polonia, naționala de volei masculin a României joacă azi de la ora 13:00 cu Olanda un meci practic decisiv în vederea calificării din grupe în fazele superioare ale turneului din Filipine, mai exact în optimile de finală.

”🏐 CAMPIONATUL MONDIAL

⭕ România 🇷🇴 în fața celei de-a doua partide la Campionatul Mondial din Filipine. Jucăm astăzi contra reprezentativei Țărilor de Jos 🇳🇱 (ora 13:00), o echipă cu rezultate bune la turneele finale.

⭕ Obișnuită a fazelor superioare, adversara a trecut în primul meci de Qatar cu 3-1. Românii știu că doar victoria ne ține în viață pentru calificarea în optimile de finală și vor intra pe teren cu acest gând.

⭕ Ținem pumnii echipei noastre, avem încredere deplină în jucători și staff-ul tehnic. HAI, ROMÂNIA! 🇷🇴”, a postat Federația Română de Volei.

