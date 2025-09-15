AICI LIVE BLOG România a debutat după 43 de ani la Campionatul Mondial de volei!
LIVE TEXT România - Olanda de la ora 13:00, meciul decisiv pentru ”tricolori” la Campionatul Mondial!
Naționala de volei masculin a pierdut în meciul de debut de la Mondial, 0-3 cu Polonia, echipa numărul 1 din lume.
- LIVE România - Olanda - de la ora 13:00
- Rezumatul video al meciului România - Polonia 0-3, debutul tricolorilor la Campionatul Mondial din Filipine
- Programul României la Campionatul Mondial de volei din Filipine
- Lotul României prezent la Campionatul Mondial din Filipine
- VIDEO EXCLUSIV Tricolorul Mircea Peța, prezent la Mondial, invitat la emisiunea Poveștile Sport.ro
După eșecul la care ne așteptam în meciul de debut de la CM 2025, 0-3 cu liderul mondial Polonia, naționala de volei masculin a României joacă azi de la ora 13:00 cu Olanda un meci practic decisiv în vederea calificării din grupe în fazele superioare ale turneului din Filipine, mai exact în optimile de finală.
”🏐 CAMPIONATUL MONDIAL
⭕ România 🇷🇴 în fața celei de-a doua partide la Campionatul Mondial din Filipine. Jucăm astăzi contra reprezentativei Țărilor de Jos 🇳🇱 (ora 13:00), o echipă cu rezultate bune la turneele finale.
⭕ Obișnuită a fazelor superioare, adversara a trecut în primul meci de Qatar cu 3-1. Românii știu că doar victoria ne ține în viață pentru calificarea în optimile de finală și vor intra pe teren cu acest gând.
⭕ Ținem pumnii echipei noastre, avem încredere deplină în jucători și staff-ul tehnic. HAI, ROMÂNIA! 🇷🇴”, a postat Federația Română de Volei.
Rezumatul video al meciului România - Polonia 0-3, debutul tricolorilor la Campionatul Mondial din Filipine
Grupa B
13 septembrie
România - Polonia 0-3 (32-34, 15-25, 19-25)
15 septembrie
România - Olanda
17 septembrie
România - Qatar
Bela Bartha
Mircea Peţa
Filip Constantin
Claudiu Dumitru
Rareş Bălean
Adrian Aciobăniţei
Tudor Magdaş
Carol Kosinski
Marian Bala (căpitan)
Sebastian Bratu
Andrei Butnaru
Vlad Kantor
Codrin Mocanu
Ştefan Lupu
Alexandru Ionescu
Daniel Chiţigoi
Selecționer: Sergiu Stancu
VIDEO EXCLUSIV Tricolorul Mircea Peța, prezent la Mondial, invitat la emisiunea Poveștile Sport.ro
