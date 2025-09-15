LIVE TEXT România - Olanda de la ora 13:00, meciul decisiv pentru ”tricolori” la Campionatul Mondial!

România - Olanda de la ora 13:00, meciul decisiv pentru "tricolori" la Campionatul Mondial! Volei
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala de volei masculin a pierdut în meciul de debut de la Mondial, 0-3 cu Polonia, echipa numărul 1 din lume.

echipa nationala de volei masculin Campionatul Mondial de volei Sergiu Stancu Bela Bartha Mircea Peța
AICI LIVE BLOG România a debutat după 43 de ani la Campionatul Mondial de volei!

LIVE România - Olanda - de la ora 13:00

După eșecul la care ne așteptam în meciul de debut de la CM 2025, 0-3 cu liderul mondial Polonia, naționala de volei masculin a României joacă azi de la ora 13:00 cu Olanda un meci practic decisiv în vederea calificării din grupe în fazele superioare ale turneului din Filipine, mai exact în optimile de finală.

🏐 CAMPIONATUL MONDIAL

România 🇷🇴 în fața celei de-a doua partide la Campionatul Mondial din Filipine. Jucăm astăzi contra reprezentativei Țărilor de Jos 🇳🇱 (ora 13:00), o echipă cu rezultate bune la turneele finale.

Obișnuită a fazelor superioare, adversara a trecut în primul meci de Qatar cu 3-1. Românii știu că doar victoria ne ține în viață pentru calificarea în optimile de finală și vor intra pe teren cu acest gând.

Ținem pumnii echipei noastre, avem încredere deplină în jucători și staff-ul tehnic. HAI, ROMÂNIA! 🇷🇴”, a postat Federația Română de Volei.

Rezumatul video al meciului România - Polonia 0-3, debutul tricolorilor la Campionatul Mondial din Filipine

Programul României la Campionatul Mondial de volei din Filipine

Grupa B

13 septembrie 

România - Polonia 0-3 (32-34, 15-25, 19-25)

15 septembrie

România - Olanda

17 septembrie

România - Qatar

Lotul României prezent la Campionatul Mondial din Filipine

Bela Bartha

Mircea Peţa

Filip Constantin

Claudiu Dumitru

Rareş Bălean

Adrian Aciobăniţei

Tudor Magdaş

Carol Kosinski

Marian Bala (căpitan)

Sebastian Bratu

Andrei Butnaru

Vlad Kantor

Codrin Mocanu

Ştefan Lupu

Alexandru Ionescu

Daniel Chiţigoi

Selecționer: Sergiu Stancu

VIDEO EXCLUSIV Tricolorul Mircea Peța, prezent la Mondial, invitat la emisiunea Poveștile Sport.ro

Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro"
România a debutat după 43 de ani la Campionatul Mondial de volei! Cât s-a terminat meciul cu Polonia
Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Cipru pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
Italia, noua campioană mondială la volei feminin! Paola Egonu, MVP în finala de vis cu Turcia
Avery Skinner, de neoprit! SUA este în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de volei feminin
Duios Anastasia trecea... Dinamo s-a despărțit de superba voleibalistă ucraineancă Anastasia Maievska!
România, pe podium! "Epic, sublim!" Ce au făcut fetele în finala mică din cadrul Golden League la volei
Cum s-a încheiat România - Ungaria în Final Four-ul Golden League la volei feminin
Naționala de volei masculin a României a debutat cu dreptul în Golden League
Andrei Tîrcoveanu, golazo! Fostul dinamovist a înscris direct din corner la noua echipă
Baetens a semnat azi cu Steaua! "Întăriri din Belgia"
Vedeta din Ligue 1 a semnat cu Chelsea, iar fanii l-au huiduit și i-au cerut să predea banderola de căpitan
FCSB, pe un butoi cu pulbere: ce s-a întâmplat, imediat după meciul cu Csikszereda
Atacantul român a simțit că a dat lovitura! A ajuns lângă vedetele Italiei și a rămas marcat: "Asta înseamnă să ai foame"
Barcelona – Valencia, un „măcel" fotbalistic: scor incredibil, în La Liga

Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană". Debut dezastruos în Liga a 6-a

"Veți prelua naționala dacă vi se va propune?" Răspunsul lui Gică Hagi

Chivu, lovit de „blestemul" românesc de la Inter: anunțul italienilor

Gigi Becali, discurs fără precedent: „Gata! E pierdut". Cum a catalogat FCSB, de necrezut!

Gică Hagi, aproape să fie selecționerul României: "S-au înțeles"

Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. "Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu"

Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: "Îi dăm tot ce trebuie"

