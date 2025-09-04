România - Kosovo la U21, în direct pe VOYO și la Pro Arena vineri, de la ora 18:30 | Încep preliminariile EURO U21 2027!

Fostă dublă vicecampioană mondială (la edițiile din 1956 și 1966), naționala de volei masculin a României s-a calificat la un turneu final de Campionat Mondial după o pauză de 43 de ani!

Selecţionerul Sergiu Stancu a declarat, într-o conferinţă de presă, că echipa națională, care va participa în perioada 12-28 septembrie la Mondialul din Filipine, are nevoie de două victorii pentru a depăşi faza grupelor.

Selecționerul Sergiu Stancu: ”Este un moment foarte important pentru voleiul românesc. Cred că ne avantajează programul”



"Plusul nostru este cu siguranţă forţa grupului, care este unul foarte unit. De ceva ani lotul are cam aceeaşi componenţă şi iată că rezultatele au apărut. De aceea spun că forţa grupului este cea care va face diferenţa, pentru că ne aşteaptă meciuri foarte grele.

Ca să ieşim din grupe avem nevoie de două victorii, aşa sunt calculele. Înseamnă mult două victorii când ştii că trebuie să le obţii, dar când le-ai obţinut devine ceva normal. Dar cu siguranţă ni le dorim în grupă pentru că vom face totul pentru a ne atinge obiectivul", a spus selecţionerul.

"Este un moment foarte important pentru voleiul românesc. După o perioadă foarte îndelungată, iată, ne prezentăm la un Campionat Mondial. Ne dorim foarte mult să avem o evoluţie bună şi să reprezentăm cu cinste voleiul românesc.

Sigur că acolo vor participa cele mai bune echipe din lume, dar faptul că după 43 de ani naţionala României este din nou pe scena voleiului mondial nu poate decât să ne bucure", a adăugat el, citat de Agerpres.

Debutăm cu Polonia, naționala numărul 1 în lume



Sergiu Stancu este de părere că programul din faza grupelor avantajează prima reprezentativă a României.

"Cred că ne avantajează programul, faptul că întâlnim Polonia, care ocupă azi locul 1 în clasamentul mondial. Pentru că tracul şi emoţiile inerente la început de competiţie le vom avea în acel prim meci, iar de acolo înainte orice evoluţie bună ne va da încredere.

Olanda este o echipă cu jucători de top, dar eu cred că o putem învinge. Iar Qatar poate părea o echipă exotică, însă are în componenţă cinci jucători naturalizaţi, patru din fosta Iugoslavie şi unul din Brazilia, aşa că nu este o echipă pe care să nu o băgăm în seamă.

Din păcate, Alexandru Raţă nu va face deplasarea pentru că are o problemă medicală şi nu poate fi refăcut în timp util", a explicat selecționerul.

Programul României la Campionatul Mondial de volei din Filipine



Grupa B

13 septembrie

România - Polonia

15 septembrie

România - Olanda

17 septembrie

România - Qatar

Lotul României prezent la Campionatul Mondial din Filipine



Bela Bartha

Mircea Peţa

Filip Constantin

Claudiu Dumitru

Rareş Bălean

Adrian Aciobăniţei

Tudor Magdaş

Carol Kosinski

Marian Bala (căpitan)

Sebastian Bratu

Andrei Butnaru

Vlad Kantor

Codrin Mocanu

Ştefan Lupu

Alexandru Ionescu

Daniel Chiţigoi

Selecționer: Sergiu Stancu

