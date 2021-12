„Eu sunt om prost!” Gigi Becali, derapaj de Crăciun! Un nou mesaj anti-vaccinare: „Vaccinul e lepădare de Hristos”

Patronul FCSB a ținut să le transmită credincioșilor chiar de Crăciun că vaccinul înseamnă a te lepăda de Hristos, lucru contrazis în mai multe rânduri de mai marii BOR în numeroase intervenții la TV.

Becali a dezvăluit cum a trecut prin boală în momentul în care s-a infectat cu SARS-CoV-2.

„Am făcut COVID, acum vreun an. Am făcut și gata. Am făcut câteva vitaminizări și gata. Nu am avut nimic. Așa a vrut Dumnezeu.

Am făcut analize de sânge și am văzut că am avut tot mai mulți anticorpi. Doctorul mi-a zis «Domnule Becali, ați fost atacat de multe ori». Nu purtam mască și am fost atacat de virus… Dar eu îl atacam, strănutam de două ori și-l aruncam. M-am imunizat. Nu îmi e frică de COVID”, a declarat Gigi Becali la România TV.

Gigi Becali: „Nu mă lepăd de Hristos nici dacă îmi tai capul”

„Eu nu fac propagandă. Eu vorbesc pentru creștinii mei, pentru mama mea și frații mei, cu care mă împărtășesc. Lor le spun că eu nu mă vaccinez.

Eu plătesc statului impozite și respect legile și dau lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. Dacă tu mă îndemni pe mine spre ceva ce nu e al lui Dumnezeu, nu fac. Aia nu mai fac! Dacă îmi spui să fac vaccinul, nu fac. De ce? Pentru că eu nu cred. Eu nu cred în știință. Eu cred în Dumnezeu? Cine a făcut știința? Nu a făcut-o Dumnezeu?

Dacă Sfinții Părinți să nu fac vaccin, păi, bă, eu nu fac vaccin! Că eu nu știu. Eu sunt om prost, dar fac ce au zis Sfinții Părinți, care au vorbit cu Dumnezeu.

Eu vaccin nu fac! De ce? Păi dacă Sfinții Părinți spun că vaccinul este lepădare, eu nu mă lepăd de Hristos chiar dacă îmi tai capul. Nu că-mi impui tu verde certificat verde… Să-și vadă de treaba lor cu certificatul verde. Eu nu fac lepădare, că asta e vaccinul. Eu nu știu știință.

Eu cred în Dumnezeu. Aa, cred în medicii pe care Dumnezeu i-a pus și în medicamentele pe care El le-a făcut. Dar Sfinții Părinți spun să nu fac vaccin, iar eu cred în ei. Nu mă lepăd de Dumnezeu”, a adăugat patronul FCSB.