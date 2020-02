ULUITOR | Un barbat a intretinut relatii intime cu sotia lui si cu inca o femeie! Ce s-a intamplat la sfarsit intrece orice imaginatie! Barbatul risca ani grei de inchisoare

Un barbat a intretinut relatii intime cu sotia sa si inca o femeie.

Un barbat a intretinut relatii intime cu sotia sa si inca o femeie. Totul s-a petrecut in Johsn Island, in California, insa nimeni nu avea sa prevesteasca ceea ce a urmat la final. Barbatul si-a strangulat sotia, iar apoi a inchis-o in baie, relateaza Abcnwes4.com. Politia a intrat cu forta in casa dupa ce a primit un apel. Femeia sustine ca a tras-o de par, a strangulat-o, apoi a inchis-o in baie.

Barbatul a fost retinut si este acuzat de violenta domestica. Acesta poate scapa daca va plati o cautiune de 20.000 de dolari.