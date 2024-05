Gigi Becali s-a convins după 5 minute: direct titular, iar Tavi Popescu OUT!

Becali s-a arătat nemulțumit de prestația lui Octavian Popescu de la meciul cu Universitatea Craiova și a anunțat că extrema de la FCSB va fi trecută pe banca de rezerve la următorul joc, cu CFR Cluj.

Gigi Becali, impresionat de tânărul David Popa: "Va juca în locul lui Octavian Popescu împotriva lui CFR"

În locul lui Octavian Popescu ar urma să fie titularizat tânărul David Popa (17 ani), care a debutat la prima echipă a roș-albaștrilor la meciul din Bănie. Puștiul provenit din academie a intrat în minutul 90, însă deja l-a impresionat pe Becali.

După meciul de la Craiova, Gigi Becali a intrat în direct la Prima Sport și a avut cuvinte de laudă pentru tânărul David Popa. În același timp, omul de afaceri i-a criticat pe Octavian Popescu și David Miculescu.

"I-am dat telefon lui Mihai Stoica după două faze și i-am zis ’Băi, ăsta o să fie fotbalist!’. Ce Moruțan, ăsta o să fie fotbalist mare. O să fie cam de genul lui Mitriță, Florinel Coman. Are 16 ani. Am înțeles că și părinții lui sunt la club. Ca să îl luăm, i-am luat și părinții. Ăsta o să fie mare fotbalist.



Eu nu știam, dar el o să joace în locul lui Tavi cu CFR. Ce să fac dacă pierzi toate mingile? George (n.r - se referă la Octavian Popescu) a pierdut toate mingile. Miculescu s-a ascuns de minge. Astăzi s-a ascuns. De ce te ascunzi? Joacă relaxat, distrează-te. Ce să facă și el, săracul, nu a ajuns nicio minge la el.



O să aduc 6-7 jucători. Să vezi când ajung 6 jucători ce o să joace Miculescu, o să iasă scântei din iarbă, mi-e frică să nu ia foc iarba. Și Tavi, stați să-l vedeți pe Georgică...", a spus Gigi Becali.

După meciul cu Craiova, Octavian Popescu a anunțat că se va opera

Jucătorul de la FCSB a vorbit despre partida din Bănie, dar și despre problema medicală cu care s-a confruntat pe întreaga durată a sezonului.

"A fost un meci bun, trebuia să dăm tot ce avem mai bun. Aveam planuri să nu pierdem niciun meci în play-off. Am avut și eu o fază pe care am tratat-o superficial, am pus presiune, dar au fost mai buni la finalizare.

Eu, în ultimul an, am jucat cu o problemă la gleznă. O să merg să mă operez, probabil voi lipsi o lună-două, acum în această pauză, nu o să pierd debutul sezonului", a declarat Octavian Popescu, după meciul cu Universitatea Craiova.