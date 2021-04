S-au trezit cu politia la usa dintr-un motiv incredibil! Vecinii au crezut ca cei doi soti se bat. Ce s-a intamplat de fapt

O familie s-a trezit din senin cu politia la usa dupa ce vecinii au anuntat ca au auzit tipete suspecte.

De asemenea, ei le-au mai spus politistilor si ca au vazut niste umbre in casa vecinilor care ar fi dat impresia ca cei soti ar avea un conflict care ar fi degenerat.

In realitate ei au vazut si au auzit doi adolescenti care se luptau in joaca, potrivit Mirror. Mama unuia dintre ei a postat un clip video pe Tik Tok in care se poate vedea momentul in care polististul ii cere sa deschida usa.

Apoi, dupa ce femeia i-a deschis, politistul a indreptat arma pe care o avea spre sotul ei spunandu-i sa se departeze de ea. In acel moment a aparut unul dintre baieti care i-a explicat politistului ce se intamplase de fapt.

Clipul a adunat nu mai putin de 2.3 milioane de vizualizari si mii de comentarii.