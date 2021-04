Primele impresii ale lui Kongshavn despre fotbalul din Romania: "Sunt impresionat de nivelul jucatorilor de aici! Sunt peste cei din Norvegia!"

Gudmund Kongshavn a debutat pentru Dinamo in infrangerea din deplasare cu CFR, scor 0-1.

Portarul norvegian a facut un meci bun si a limitat proportiile scorului avand multe interventii sigure. Dupa meci fotbalistul de 30 de ani s-a aratat surprins placut de nivelul fotbalului din Romania si chiar a spus ca jucatorii de top din Liga 1 sunt mai valorosi decat cei din prima liga norvegiana.

"CFR este o echipa foarte buna, am pus foarte mult suflet in acest meci. Este o realizare ce am facut noi azi cu doi oameni mai putin si cred ca meciul urmator vom castiga. Pentru mine a fost putin palpitant pentru ca a fost primul meci pe care l-am jucat in acest an. Sper ca vom reusi sa ramanem in prima liga in acest sezon si sa castigam Cupa.

Dinamo are o istorie mare si suporteri extraordinari. Este o experienta buna pentru mine sa joc in Romania si sunt foarte impresionat de nivelul jucatorilor de aici. Jucatorii din prim plan de aici din Romania sunt peste cei din Norvegia", a declarat Kongshavn dupa meci.

