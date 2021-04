"Eliminarile au fost justificate! Noi am avut doua penalty-uri neacordate!" Prima reactie a oficialilor CFR-ului dupa victoria cu Dinamo

CFR Cluj a castigat meciul cu Dinamo cu scorul de doar 1-0, chiar daca dinamovistii au jucat in 9 inca din prima repriza.

La finalul partidei, Marius Bilasco a vorbit despre evolutiile jucatorilor campioanei Romaniei si despre arbitraj, comentand nemultumirile dinamovistilor exprimate dupa cele doua eliminari.

Oficialul CFR-ului a atras atentia asupra celor doua greseli facute de central impotriva echipei sale, in partea secunda a meciului.

"Am suferit, ne-am chinuit, trebuie sa recunoastem, dar e foarte imporant ca am reusit sa marcam. Am avut multe ocazii, dar mingea n-a vrut sa intre in poarta. E importanta atitudinea baietilor, jocul ne-a ajutat.

Am vazut ca dinamovistii au fost foarte vehementi refer la arbitraj, dar cred ca eliminarile au fost justificate, arbitrii sunt acoperiti de faze, se vede clar ca trebuiau pedepsiti. Nu vad de unde atata nervozitate si atatea acuzatii grave. Am avut doua lovituri de pedeapsa, un fault la Omrani si un hent la Puljic, neacordate. Inteleg supararea dinamovistilor, dar trebuie sa fim realisti.

Suntem in lupta cu FCSB si Craiova, sunt jocuri extrem de dificile, presiunea este mare pentru toata lumea. Cateodata inteleg multe momente, altadata nu. Ar trebui sa ramanem echilibrati si sa analizam cu discernamant fiecare faza", a declarat Marius Bilasco dupa meciul din penultima etapa a sezonului regulat.

In acest moment, cu o singura etapa ramasa de disputat inaintea playoff-ului, CFR Cluj are 63 de puncte, cu unul mai putin decat liderul Ligii 1, FCSB. In urmatorul meci, clujenii vor juca in deplasare la Craiova.