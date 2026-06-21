În primul meci, Tunisia a fost zdrobită de Suedia, scor 1-5, iar selecționerul Sabri Lamouchi (54 de ani) a fost demis, devenind primul antrenor din istoria Mondialului care este dat afară după doar un joc.

Tunisia de desparte și de Herve Renard, abia instalat la națională

Herve Renard (57 de ani) a fost numit imediat în locul lui Lamouchi, însă nici francezul nu a reușit să redreseze echipa. Tunisia a pierdut clar și duelul cu Japonia (0-4), arbitrat de Istvan Kovacs.

La câteva ore după meci, presa tunisiană anunță că va fi schimbat din nou selecționerul. Herve Renard va sta pe bancă și la duelul cu Olanda, de vineri dimineață, iar ulterior va părăsi imediat postul.

Tunisienii scriu că Renard semnase un contract doar până la finalul Cupei Mondiale, însă eșecul drastic suferit contra Japoniei a spulberat orice șansă ca înțelegerea să fie prelungită.

Renard va părăsi astfel naționala Tunisiei după doar două jocuri. Francezul speră să plece cu capul sus, iar echipa să aibă o prestație mult mai bună în duelul cu Olanda.

"Nu am reușit să avem prestația pe care ne-am fi dorit-o. Scorul este drastic, însă reflectă diferența dintre cele două echipe. Chiar dacă suntem eliminați, mai avem un meci de jucat. Suntem la Cupa Mondială și trebuie să rămânem concentrați.

Nu e simplu să joci după două astfel de înfrângeri, însă e important să fim responsabili și să rămânem profesioniști", a spus Herve Renard, după Tunisia - Japonia 0-4.