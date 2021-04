"Mi s-a parut penibil! La Bejan inainte a fost fault in atac!" Sorescu, suparat dupa ce Barsan i-a eliminat pe Anton si Bejan

Dinamo a pierdut in deplasare cu CFR, scor 0-1, intr-un meci in care a jucat aproape o ora cu doi jucatori mai putin.

Paul Anton si Florin Bejan au fost eliminati de Marcel Barsan in prima repriza pentru cumul de cartonase galbene. Dupa meci, capitanul Dejan Sorescu a declarat ca i s-au parut foarte usor acordate cele doua eliminari si ca este mandru de prestatia echipei in aceste conditii grele.

"Este o infrangere, normal ca ne doare pentru ca noi suntem in lupta de jos si avem nevoie de puncte. A avut o atitudine buna si sunt mandru de echipa, sunt mandru de ce am aratat astazi, asa ca pot sa plec cu capul sus chiar daca am pierdut. Chiar daca am pierdut ma bucur pentru baieti ca am aratat ca suntem o echipa.

Este greu sa joci cu doi oameni in minus, dar asta este, trebuie sa mergem mai departe. Mi s-au parut foarte usoare eliminarile. Mi s-a parut penibil. Al doilea galben la Bejan nu a fost pentru ca inainte a fost joc periculos. Nu avem ce face, nu avem cum sa comentam, trebuie sa mergem inainte.

Trebuie sa avem curaj si incredere in noi pentru ca purtam un tricou greu si trebuie sa ne ridicam la asteptari. Chiar daca au fost multe probleme cred ca doar asa putem sa demonstram, prin atitudine", a spus Sorescu la finalul meciului.