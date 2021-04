"Avem puterea de a ajunge pe locul 1!" Reactii incredibile ale lui Paun si Camora dupa victoria chinuita obtinuta de CFR Cluj cu Dinamo

CFR Cluj a castigat chinuit cu Dinamo, scor 1-0, desi oaspetii au avut doi jucatori eliminati inca din prima repriza.

Dupa meci, Alexandru Paun i-a felicitat pe adversari, dar a spus si ca echipa sa are un moral bun inaintea derby-ului cu Craiova. Fotbalistul clujenilor considera ca CFR are puterea sezonul regulat de a termina pe locul 1.

"Ne-am chinuit in aceasta seara, parca am avut un deja-vu de la meciurile trecute cand nu am reusit sa marcam acasa. Cel mai important e ca am reusit pana la urma sa marcam si sa luam cele 3 puncte. Vreau sa ii felicit pe cei de la Dinamo, au avut un spirit extraordinar, si-au dat viata pe teren.

Cred ca ne-am creat multe ocazii, portarul lor a fost extraordinar, dar pana la urma victoria conteaza. Peste cateva saptamani n-o sa se mai stie cum am castigat, punctele conteaza. Suntem la un punct de FCSB, ne-am apropiat si avem un moral bun pentru meciul cu Craiova.

Mergem sa luam cele 3 puncte la Craiova si sper sa terminam sezonul regulat pe locul 1 pentru ca avem putere, iar FCSB are meci greu la Sepsi", a declarat Paun la finalul partidei.

"Am meritat victoria!"

Mario Camora a comentat si el meciul din Gruia, punctand ca CFR a avut mai multe ocazii, motiv pentru care victoria este meritata.

"Echipa a intrat bine pe teren, dar ne-a lipsit faptul ca mingea n-a intrat in poarta. Importante sunt cele 3 puncte si victoria care ne da moral pentru mai incolo.

Am meritat victoria, Dinamo a jucat compact, bine pentru o echipa in 9 oameni. Suntem mai aproape de FCSB, se joaca titlul pana la final si mergem sa castigam la Craiova pentru ca degeaba am castigat astazi daca nu obtinem victoria la Craiova", a spus Camora.

In acest moment, cu o etapa ramasa de disputat din sezonul regulat, CFR Cluj are 63 de puncte, cu unul mai putin decat liderul Ligii 1, FCSB.