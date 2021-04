Barcelona, chinuita pe Camp Nou de Valladolid inainte de El Clasico! Dembele i-a salvat in minutul 90 pe catalani care se apropie la un singur punct de Atletico!

Barcelona a invins pe teren propriu cu 1-0 pe Valladolid in etapa cu numarul 29 din La Liga.

Echipa lui Ronald Koeman a fost tinuta in sah timp de 90 de minute de echipa patronata de legendarul Ronaldo, insa Dembele i-a salvat pe catalani cu un gol in ultimul minut regulamentar de joc.

Extrema franceza a reluat din prima la coltul scurt o centrare venita din partea dreapta de la Frenkie de Jong si prelungita de Araujo, iar portarul Masip nu a putut interveni.

Esse Barcelona gosta de decidir no final do jogo né? Dembélé marca o gol que coloca o Barça a 1 ponto do líder Atlético de Madrid pic.twitter.com/7ehyc6uHxU — Torcedor Informado (@TorcedorInform1) April 5, 2021

A fost al patrulea gol marcat de Ousmane Dembele in acest sezon de la Liga in 22 de meciuri jucate. Cu aceasta victorie Barcelona s-a apropiat la un singur punct de liderul Atletico. Echipa lui Simeone a fost invinsa in deplasare de Sevilla cu 1-0 si are doar 3 victorii in ultimele 8 etape in Spania.

De asemenea, Barcelona a trecut din nou cu doua puncte peste Real Madrid inainte de meciul direct de pe Santiago Bernabeu care se va juca pe 10 aprilie de la ora 22:00.

Cum arata clasamentul din La Liga dupa Barcelona 1-0 Valladolid: