Noi dezvaluiri incredibile despre Maradona! O fosta iubita a lui 'El Pibe D'Oro' rupe tacerea! Cum a falsificat argentinianul un test de paternitate si cum a convins-o sa se droghez

Continua dezvalurile incendiare despre Maradona la trei saptamani de la moartea sa.

O fosta iubita a lui Maradona, Laura Cibilla, a fost invitata la o televiziune din Argentina unde a povestit cateva episoade incredibile petrecute in timpul relatiei sale cu fostul mare fotbalist.

Cibilla a dezvaluit ca in urma aventurii sale cu Maradona a nascut un copil, care insa nu a fost recunoscut de cel supranumit 'Dios'. Mai mult decat atat, Diego ar fi falsificat testul de paternitate astfel incat acesta sa fie negativ.

"Am deschis procesul pentru paternitate cand fiul meu avea sapte ani. Diego n-a venit la prima infatisare, nici la a doua. La a treia n-am fost eu. Intr-o zi m-a sunat avocatul meu, era cu Diego. Sora mea l-a luat pe fiul meu de la scoala, el era in clasa a doua. Am mers la proces si era multa lume in sala. Diego mi-a spus ca testul ADN este negativ. Atat a insemnat iubirea mea pentru el... Niciodata nu am suferit o asemenea rusine.

Eu nu am mai fost cu nimeni, in nicio relatie, dupa ce m-am despartit de Maradona. Simt ca a falsificat testul ADN, dar asta este. Nu am mai vorbit niciodata cu el, de atunci", a dezvaluit fosta iubita a lui Maradona jurnalistei Nancy Dure.

De asemeena, Laura Cibilla a facut dezvaluiri socante si despre crizele de gelozie ale lui Maradona, dar si despre cum acesta insista ca si ea sa consume cocaina impreuna cu el.

"La inceput a fost totul bine. Flori, ursuleti, mesaje. Dragut. Apoi a urmat o perioada in care nu-l recunosteam. Diego era violent si bolnav de gelozie. Nu mai puteam merge nici macar la supermarket. Am fugit, ca sa pot merge la serviciu. Imi zicea ca sunt iubirea vietii lui, dragostea lui, ca o sotie. Spunea ca nu vrea ca nimeni sa se uite la mine.

Cand cineva venea in vizita acolo unde locuiam, nu puteam sa-l privesc in fata. Era deja prea mult.

Ma tot intreba daca vreau si eu si insista mereu. Obisnuiam sa jucam carti pana la 5 dimineata. Adormeam, iar cand ma trezeam, el ma-ntreba iar: 'Vrei si tu?'. 'Nu, mersi', ii raspundeam. Pana cand, la un moment dat, am zis da. M-am imbolnavit foarte rau din cauza asta. Am ajuns la spital de cateva ori, aveam 40 de kilograme. Si asta pentru ca luam cocaina alaturi de o persoana de 80-90 de kilograme, un sportiv", a dezvaluit Cibilla.