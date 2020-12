Reactia lui Neymar dupa ce nu a prins lista scurta la The Best si nici NU A FOST INCLUS in cel mai bun prim 11! Ce a spus finalistul Champions League cu PSG

FIFA a organizat gala The Best unde a fost premiat cel mai bun fotbalist al lumii.

Robert Lewandowski a fost votat cel mai bun fotbalist al lumii, devansandu-i pe Cristiano Ronaldo si Lionel Messi! Castigatorul UCL a castigat clar in fata celor doi fotbalisti care nu au mai ratat lista scurta de 13 ani.

Surpriza uriasa a fost absenta lui Neymar, atat din lista scurta a nominalizatilor The Best, cat si din cea mai buna echipa a anului, in ciuda faptului ca a jucat finala UCL alaturi de Paris Saint-Germain.

Brazilianul a reactionat initial dupa ce s-a afisat lista finalistilor pentru cel mai bun jucator, postand pe retelele de socializare mesajul: "E pe bune?!"

Dupa aflarea castigatorului, dar si a celui mai bun prim 11, in care nu a fost inclus, starul lui Paris Saint-Germain a postat din nou pe retelele de socializare, glumind: "PSG joaca alt sport!"