Au fost Hagi si Cristina Topescu impreuna? Dezvaluirile incredibile ale lui Gigi Becali: "I-am incuiat pe amandoi in casa. Le-am zis ca nu pleaca pana nu fac dragoste!"

Becali s-a dat mare cu cuceririle pe care le-a facut in tinerete!

Patronul de la FCSB nu s-a bucurat singur de atentia fetelor din Bucuresti. Becali marturisea in urma cu mai multi ani ca inclusiv Gica Hagi era invidios pe succesul sau!

Dupa ce Hagi a plecat de la Steaua, in 2007, Becali si 'Regele' au stricat relatiile. Becali l-a impins pe Hagi spre demisie, apoi a dat vina pe antrenor! Suparat ca Hagi l-a criticat in mai multe aparitii TV, Becali a intervenit la "Nasul", pe B1, si a povestit intamplari din perioada in care el si 'Regele' ar fi fost nedespartiti. Printre altele, Becali a spus si ca i-ar fi asigurat prietenului sau o noapte cu o prezentatoare TV celebra la inceputul anilor '90. Conform surselor Can Can, aceasta ar fi fost Cristina Topescu!

"Ma suna la trei noaptea, ca s-a certat cu Balint si cu Belodedici, ca aia il faceau pitic. Cu toate astea, a avut cele mai frumoase femei din Bucuresti! Le-a cunoscut numai prin mine. Sa dau niste exemple: a vazut o gagica la TV, mama ce gagica! Nu-i spun numele. Fata l-a plimbat vreo doua saptamani si imi parea rau de el. Ce crezi c-am facut? I-am inchis in casa cu cheia si i-am spus femeii asa:"nu scapi de aici pana nu faci dragoste cu Gica". Hai sa spun si despre mine. Eu, la Opera Romana, aveam doua prietene. Una era cea mai frumoasa, dar mai avea si o prietena. Eu eram combinat cu amandoua. I-am facut cunostinta si i-am dat-o pe una. El le voia pe amandoua. Stai, ma, ca asta ma iubeste, i-am zis! El vrea tot ce e al meu!", a tipat Becali in 2007.