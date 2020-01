OFICIAL! Prima lovitura MAJORA a lui Gheorghe Hagi in 2020! Cu cine a semnat Viitorul

Viitorul a facut primul transfer al iernii.

Echipa lui Gica Hagi a anuntat printr-un comunicat oficial prima achizitie pe care au facut-o in 2020. Aurelian Chitu (29 ani) revine la Viitorul Constanta.

Atacantul a ajuns la Viitorul in anul 2009, de la Unirea Slobozia, insa a plecat 4 ani mai tarziu in franta, la Valenciennes. In 2015 a revenit la Viitorul, liber de contract de la Astra Giurgiu, iar in 2018, a plecat in schimbul sumei de 700.000 de euro la Daejeon Citizen, de la care revine la Viitorul.

Chitu a semnat un contract pe doi ani si jumatate. Atacantul este golgheterul all-time al Viitorului cu 39 de goluri inscrise in 188 de meciuri jucate in tricoul echipei lui Gica Hagi.

Conform Transfermarkt, Aurelian Chitu este cotat la 700.000 de euro, in acest moment.