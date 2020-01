Surpriza MAJORA! Eric PLEACA de la Viitorul! La cine mai renunte Hagi

Din articol Noutatile vin din Academie

Gica Hagi vrea intariri pentru a se asigura ca va juca in play-off cu Viitorul.

Clubul lucreaza insa si la iesiri. Conform Gazetei Sporturilor, Eric si Calcan vor parasi Constanta in aceasta iarna. Ambii au fost lasati acasa de Hagi la plecarea in cantonamentul din Antalya si isi cauta noi echipe. Eric, cel mai bun marcator strain in activitate din Liga 1, l-a suparat pe 'Rege' din cauza problemelor constante cu greutatea, in timp ce atitudinea lui Calcan l-a deranjat de asemenea pe managerul tehnic al Viitorului. In ciuda startului bun pe care l-a avut la fosta campioana, Calcan n-a mai prins decat rar minute de la startul actualului sezon. Calcan a pierdut si sustinerea omului la recomandarea caruia a venit la Viitorul, dupa plecarea lui George Ogararu din club.

Eric are variante de transfer interne. E dorit la Voluntari de Mihai Teja, dar si de Petrolul in B.

Noutatile vin din Academie

Hagi puncteaza pana acum la veniri prin Grosu (17 ani), Buta (17 ani) si Musat (18 ani). Primii doi sunt aparatori, in timp ce Musat e portar. Goalkeeperul va face parte din planurile primei echipe numai daca fostul stelist Cojocaru nu-si gaseste o alta varianta de continuare a carierei si alege sa continue la Viitorul.