ULTIMA ORA | Transfer de 70+ milioane euro la Liverpool inaintea finalei UEFA Champions League: "O SA FIE FOC"

Presa din Franta anunta transferul lui Nabil Fekir la Liverpool, pe 70 de milioane euro plus bonusuri.

Radio Monte Carlo si Canal+ anunta transferul lui Nabil Fekir de la Olympique Lyon la Liverpool, in schimbul a 70 milioane euro plus bonusuri.

Fekir, in varsta de 24 de ani, a marcat 17 goluri in 28 de meciuri in acest sezon pentru Lyon, ocupanta locului 2 din Ligue 1.

Nabil Fekir este un produs 100% al lui Lyon si este titular de 3 sezoane in prima echipa a fostei campioane a Frantei.

El a jucat de 3 ori in nationala Frantei, in preliminariile pentru CM din Rusia.

Potrivit presei engleze, Sadio Mane, una dintre vedetele lui Liverpool, a spus ca transferul lui Fekir o sa aduca focul in atacul echipei.