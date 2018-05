Bad Boy Tamas, aparitie spectaculoasa in Israel! Romanul se bate pentru primul trofeu cu echipa lui

Gabi Tamas a ales un look special pentru finala Cupei

Gabi Tamas si-a vopsit in cap culorile clubului sau, Hapoel Haifa, inainte de meciul care ii poate aduce primul trofeu in Israel.

Tamas a urcat poza pe Instagram alaturi de un mesaj in ebraica: "Gata pentru Cupa!"

Hapoel va juca miercuri finala Cupei Israelului, cu Beitar Ierusalim.

Tamas a fost om de baza pentru echipa lui in acest sezon, evoluand in 30 din cele 33 de meciuri in campionatul Israelului.