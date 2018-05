Chiriches a decis 99% titlul in Serie A, dar nu asa cum si-ar fi dorit! Romanul a deviat mingea in propria poarta, Napoli a facut doar egal acasa

Juventus este in proportie de 99% campioana a Italiei, dupa ce Napoli a remizat, scor 2-2, cu AC Torino, pe San Paolo.

Napoli, echipa lui Vlad Chiriches, a facut doar 2-2 cu AC Torino pe San Paolo si titlul in Serie A este in mare proportie decis. Juventus are 6 puncte peste Napoli, cu doua etape inaintea finalului de sezon. In acest moment, Juve are si un golaveraj de +61, in timp ce Napoli are +45.

Chiriches a fost unul dintre antieroii lui Napoli cu Torino. Fundasul roman a pus piciorul la o minge trimisa de Baselli si l-a pacalit pe Reina.

Echipele si marcatorii



Clasamentul Serie A