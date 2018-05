ACUM LIVE Barcelona 1-1 Real Madrid | GOOOL Ronaldo! Reactie instantanee a madrilenilor

Barcelona si Real Madrid se dueleaza pe Nou Camp, in ultimul meci tare al sezonului din La Liga. Catalanii sunt virtual campioni.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

ACUM Barcelona 1-1 Real Madrid



Min 14 - GOOOL Real Madrid | Ronaldo egaleaza din 2 metri, dupa o recentrare cu capul a lui Benzema

Min 10 - GOOOL Barcelona | Faza impecabila a catalanilor! Contraatac de manual purtat de Sergi Roberto pe partea dreapta, centrare ideala si reluare din voleu a lui Suarez in plasa

Min 3 - Ocazie mare a Barcelonei, care a inceput in forta. Suarez e lansat pe culoar si trimite catre poarta, dar Navas scoate in corner

Min 1 - Fluier de start al partidei de pe Camp Nou

Echipele de start

Barcelona are 86 de puncte dupa 34 de etape, in timp ce Atletico, ocupanta locului secund, are 75 de puncte dupa 36 de meciuri disputate.

Marea rivala a catalanilor, Real Madrid, are 71 de puncte si un numar egal de meciuri cu cel jucat de Messi & Co.