ACUM: Ultimul meci al lui Wenger pe Emirates! Scene emotionante: jucatorii l-au primit cu garda de onoare

Arsene Wenger a avut parte de o primire speciala astazi, inaintea meciului cu Burnley, ultima partida a lui Arsenal cu el pe banca pe stadionul Emirates.

Jucatorii ambelor echipei au format un "garda de onoare" pentru a cinsti mandatul de 22 de ani al lui Wenger la Arsenal.

Video: Arsène Wenger receiving a rapturous welcome & a guard of honour from both teams as he enters the Emirates pitch as Arsenal manager for one last time. #MerciArsène #afc pic.twitter.com/WLFonmSI4o