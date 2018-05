VIDEO | Marquez a castigat MP al Spaniei la MOTO GP, Lorenzo a provocat un accident teribil, in care au mai fost implicati Pedrosa si Dovizioso

Spaniolul Marc Marquez (Honda) a castigat Marele Premiu al Spaniei la clasa MotoGP, fiind inregistrat duminica pe circuitul Jerez de la Frontera (Andaluzia), dupa 25 de tururi (110,575 km), cu timpul de 41 min. 39 sec. 678/1000.

Pe locul al doilea s-a clasat francezul Johann Zarco (Yamaha Tech3), la 5 sec. 241/1000, care a profitat de o cadere colectiva in care au fost implicati spaniolii Dani Pedrosa (Honda), Jorge Lorenzo (Ducati) si italianul Andrea Dovizioso (Ducati), in timp ce pe trei s-a situat italianul Andrea Iannone (Suzuki).

Lider in clasamentul Campionatului Mondial, dupa 4 curse din 19, este Marc Marquez cu 70 pct, urmat de Johann Zarco 58 pct, spaniolul Maverick Vinales (Yamaha) 50 pct etc.

Lorenzo a provocat un accident urat

Cu 8 tuturi inaintea finalului, Lorenzo a riscat un viraj pentru a-i depasi pe Pedrosa si Dovizioso, dar a provocat un accident urat.

#MotoGP #SpanishGp????????

Here the video of the accident between #Lorenzo, #Dovizioso and #Pedrosa ...

What's your opinion about it? ????????????

????@MotoGP pic.twitter.com/i2qcYybyxk